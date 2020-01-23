Akwel işçileri, işten atmaya karşı iş bırakma eylemini sürdürdü

Bursa’da Türk Metal’in örgütlendiği otomotiv yan sanayi fabrikası Akwel’de işçiler, sendikalaşan bir arkadaşlarının daha işten çıkarılması üzerine başlattıkları üretimi durdurma eylemi sürüyor.

İşten atılan arkadaşları tekrar işbaşı yapana ve Akwel patronu sendika hakkını tanıyana kadar üretimi durduracaklarını söyleyen işçiler eylemlerinde kararlı. Yeterli çoğunluğu sağladıkları halde patronun toplu iş sözleşmesine yanaşmadığını söyleyen işçiler “Sendika hakkımız için bu eylemi yapıyoruz” diyor. Gece vardiyasında çalışan işçiler fabrika içinde sabahladı. Türk Metal’in örgütlü olduğu diğer fabrikalardan işçiler de fabrika önüne gelerek eyleme destek verdi.

Akwel patronu üretimi durduran işçilere bugün yemek çıkarmadı. Fabrikadaki beyaz yakalılara ise kumanya dağıttı. Patronun bu tutumuna işçiler "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" sloganlarıyla karşılık verdi. (Bursa/EVRENSEL)

Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu