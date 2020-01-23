Metin ve Kemal Kahraman kardeşler sahnede

Metin ve Kemal Kahraman kardeşler, 2020’nin ilk konserlerini İstanbul’da ve Ankara’da verecek.

Çok sayıda albüm, film müziği ve belgesel projesinde yer alan Metin ve Kemal Kahraman kardeşler, İstanbul’da üç kez sahneye çıkacak. 31 Ocak’ta Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde 20.30’da başlayacak konserde Kahraman kardeşleri; Hüseyin Korkankorkmaz ve Deniz Türkan eşlik edecek.

Ardından 1 Şubat’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 2 Şubat’ta Avcılar Barışmanço Kültür Merkezi sahne alacak. 4 Şubat’ta ise Ankara’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde sevenleriyle buluşacak. (İstanbulEVRENSEL)