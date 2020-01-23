Van'daki 21 Kasım 2016'dan beri devam eden 'eylem yasağı' yine uzatıldı

Van Valiliği, kentte 21 Kasım 2016’dan bu yana yasaklanan yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerinin bir kez daha uzatıldığını duyurdu.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 24/01/2020 tarihinden itibaren geçerli 07/02/2020 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stand kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır" denildi. (VAN)

Van'daki 3 yıllık eylem yasağının tekrar uzatılmaması için çağrı