Tarihin üstüne beton döküldü: Rapor istenmedi, bilirkişi incelemedi

Mardin’in Artuklu ilçesinde kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından “Cumhuriyet Meydanı Tasarım Projesi” adı altında başlatılan çalışma, 23 Şubat 2019’da durduruldu. Belediyenin, “İhale yapılacağı” gerekçesiyle durdurulduğunu savunduğu, ancak Süryani Cemaati’nin bölgede Tarihi Kapuçin Kilisesi, Meryem Ana Süt Kuyusu ile Hıristiyan ve Müslümanlara dair mezar kalıntılarının bulunması nedeniyle durdurulduğunu belirttiği çalışmalar, Ekim 2019’da yeniden başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar sırasında bölgeye ilk beton da geçtiğimiz aylarda döküldü.

BAKANLIK: BİLİMSEL RAPOR İSTENMEMİŞTİR

Konuya dair Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in 3 Kasım 2019’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesine cevap verildi. Bakanlık, verdiği cevapta projenin 2863 Sayılı Yasanın 57’nci Maddesi gereğince Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun gündeminde görüşüldüğünü belirterek, “Proje yapılacak alan kentsel sit alanında yer aldığından Kurulca bir kazı veya bilimsel rapor istenmemiştir” ifadesine yer verdi.

Bakanlık, projenin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu (KUDEB) denetiminde yapıldığına belirterek, “Cumhuriyet Meydanı'na ilişkin Kurul Müdürlüğü’ne iletilen araştırma veya bilirkişi raporu bulunmamaktadır” dedi.

Bakanlığın cevabına dair konuşan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Cumhuriyet Meydanı’nın Süryaniler ve Mardin’de yaşayan bütün halklar için önem arz eden bir yer olduğunu ifade ederek, yakın tarihe kadar kültürel varlık değerinin kaynaklarda açıkça belirtildiğini ifade etti.

Bölgede yapılan alt yapı ve kazı çalışması projesinin uygulama izninin herhangi bir araştırma yapılmadan ve bilirkişiye danışılmadan verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Çelik Bakanlığı göreve çağırdı. (Mardin/MA)