Tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artışla 58,82’ye çıktı

Van'daki 3 yıllık eylem yasağının tekrar uzatılmaması için çağrı

Van’da 3 yılı aşkın süredir devam eden eylem ve etkinlik yasağının 24 Ocak'ta tekrar uzatılmaması için çağrı yapıldı. Kurum temsilcileri, "Demokratik, barışçıl bir ülke istiyoruz" dedi.