23 Ocak 2020 11:00
Tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artışla 58,82’ye çıktı
Tüketici güven endeksi Ocak ayında yüzde 0,1 artışla 58,82’ye çıktı.
Fotoğraf: Pixabay
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında, geçen aya göre yüzde 0,1 artışla, 58,77 düzeyinden, 58,82'ye çıktı.
Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 58,2 düzeyindeydi.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre:
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,5
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 77,4
- İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,8
- Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,6 (EKONOMİ SERVİSİ)
Reklam