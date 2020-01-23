Çınar’da kaybolan 8 yaşındaki çocuk yaralı halde bulundu; hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Başalan (Sergelya) Mahallesi’nde önceki akşam saat 22.00’de kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Kaybolduktan sonra ailesi ve komşularının araması sonucu 2 saat sonra mahalle dışında metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan Dümez, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili araştırma başlatılırken, küçük çocuğun yüzü ile vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu öğrenildi.

Çınar savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında küçük çocuğun adı açıklanmayan dayısı, amcasının oğlu ve bir köylü ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Dümez’in cenazesi otopsi için Diyarbakır’a getirildi. (Diyarbakır/MA)