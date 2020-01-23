23 Ocak 2020 10:06

Irak Cumhurbaşkanı, 600'den fazla göstericinin öldüğünü açıkladı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ekim ayından beri devam eden eylemlerde 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Irak'ta eylem için sokağa çıkan halk

Fotoğraf: AA

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    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkede 3 aydan fazladır devam eden eylemlerde 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Salih, açıklamasında ölümlerinin nedenini ise "kanun tanımaz kişilerin şiddet eylemleri" olarak tanımladı.

    AA'nın aktardığı habere göre İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Salih, Iraklı gençlerin daha iyi bir hayat, daha fazla iş imkanı, hizmet sektörünün iyileştirilmesi ve uzun süredir ülkeyi felce uğratan yolsuzluğun sona ermesi için gösteri düzenlediğini ifade etti.

    Salih, "Kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı gösterici hayatını kaybetti" dedi.

    Göstericilerin, kolektif kimliklerini yansıtan, kaybettikleri onurlarını yeniden kazandıracak demokratik bir siyasi yönetim ile özgür ve şeffaf bir seçim istediklerini kaydeden Salih, erken seçimin halk gösterilerini sona erdirmek için yeterli olduğunu söyledi.

    Salih, ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik ve Irak'ın bu iki ülke arasında bir çatışma sahasına dönüşmesi hakkında ise "herkesle iyi ilişkiler kurmaya çalıştıklarını, seçenekleri arasında olmayan çatışmalara sürüklenmenin kendilerine bir menfaat sağlamayacağını" söyledi.

    Hiçbir ülkenin, Irak'a, kimlerle ve nasıl ilişki kurması gerektiğini dikte etmemesi gerektiğinin altını çizen Salih, izlenen politikaların, ekonomik ve diplomatik bağların, başkalarının değil ulusal çıkarlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini aktardı.

    Irak Meclisi'nin ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi konusundaki çağrısının belirsizlik ya da düşmanlık işareti olmadığını, birçok Iraklının ülkelerinin egemenliğinin ihlali olarak gördükleri şeye bir tepki olduğunu kaydeden Salih, bu meselenin diyalogla çözüme kavuşturulacağını belirtti.

    IRAK'TA NE OLMUŞTU?

    Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 18 bin dolayında kişi yaralandı.

    Başbakan Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan halk, polise ateş açma yetkisi veren yetkililerin ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor. (DIŞ HABERLER)

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