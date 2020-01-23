19 Şubat’ta ilaca yüzde 12 zam yapılması bekleniyor

Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında ilaç zammına ilişkin pazarlık sürüyor. 19 Şubat’ta açıklanacak zammı bekleyen firmalar ilaçları depolarda stoklamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Piyasada ilaç krizi yok” dese de grip ilaçları da dahil olmak üzere 120’ye yakın ilaç piyasada bulunamıyor. İlaçlara 19 Şubat itibari ile yüzde 12 zam gelmesi bekleniyor.

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Sağlık Bakanlığı 2004 yılından bu yana ilaç firmaları ile masaya oturarak, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kurunu tartışıyor. Her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanılarak, ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri üzerinde uzlaşmaya çalışılıyor. Bu süreçte zammı bekleyen firmalar ilaçları “kısıtlı” sayıda ilacı piyasaya sürerek ilaçta kriz yaşanmasına neden oluyor.

Son bir kaç yıldır ise yaşanan krizin zirve yapmasının nedeni döviz kurunda yaşanan yükseliş. Avro kuru 6,57 olmasına karşın ilaçta sabit avro kurunun 3,40 olması firmaları stoğa yönlendiriyor.

Güncel kur ile sabitlenen avro kuru arasındaki makasın her geçen yıl daha fazla açılması ilaç krizini kronik hale getirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığının ilaç firmalarını yüzde 12’lik zamma ikna etmeye çalıştığı bildirildi. (HABER MERKEZİ)