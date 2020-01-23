Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akyurt ilçesinde 06.42'de Richter ölçeğine göre 3.8 ve 06.54'te ise 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk deprem yerin 7 kilometre, 4.5 büyüklüğündeki deprem ise 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı. (ANKARA)