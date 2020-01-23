23 Ocak 2020 02:34

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Denizli'de yıkılma tehlikesi altında olan taş binalardan biri

Fotoğraf: Evrensel

Mükerrem YOLLU
Suat İNAL
Denizli

Eski Denizli Endüstri Meslek Lisesi taş binalarının yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Daha önce Denizlililerin yoğun tepkisi sonucu yargı kararıyla koruma altına alınan Eski Denizli Endüstri Meslek Lisesi taş binalarının yıkılması hala gündemde. Evrensel'e konuşan Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, yargı tarafından koruma altına alınan taş binaların bir gece yarısı ansızın yıkılması endişesi taşıdıklarını söyledi.

Taş binaların rant projesine kurban gitmemesi için uzun ve zorlu mücadeleler verdiklerini anlatan Alayont, en sonunda bu tarihi binaların korunmasının yargı eliyle mümkün olduğunu söyledi. Geçmişte Denizli’de kepçeler ve iş makineleriyle kent kültürü açısından önemli yerlerin yıkıldığını hatırlatan Alayont, “Kız Meslek Lisesi ve Selçuklular döneminden kalan tek eser olan Eski Ulucamii bir gece yarısı ansızın yıkıldı. Umarım tarihi taş binaların da başına bu gelmez” değerlendirmesinde bulundu.

Denizli'de yıkılma tehlikesi altında olan taş binalardan biri

Fotoğraf: Evrensel

Denizli’nin kent müzesi ihtiyacının projelendirildiğini ancak hiçbir ilerleme sağlanmadığını anlatan Alayont, “Daha ne bekliyoruz? Restorasyon maliyeti son derece düşük olan bu taş binaların Denizli kent kültürü açısından önemi büyük” dedi.

Taş binaların içine giren çıkanın belli olmadığını, zaman zaman içinde küçük yangınların çıktığını ve bu konuda da önlem alınmadığını belirten Alayont, “Restorasyon maliyetleri oldukça düşük olacağından söz konusu alanla ilgili projeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi bile kendi kaynaklarıyla kolaylıkla yapabilir” diye konuştu.

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EGE HABERLERİ
Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

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