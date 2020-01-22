Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 22:22 ile 22.34 saatleri arasında Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde 3 deprem meydana geldi.

Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem saat 22:22 sularında meydana gelirken 3 dakika sonrasında Kırkağaç merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 22.34 sularında ise yine Akhisar'da bu kez 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremler sonucunda can kaybı veya yaralı olmadığı bilgisi verildi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selçikli Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisinin olduğunu ve yaralı olmadığını belirtti.

Gün içerisinde saat 17.46 sularında da Yunusemre'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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