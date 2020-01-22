22 Ocak 2020 21:20

Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.

İzmir Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganları arasında defnedildi

Fotoğraf: MA

İzmir’in Buca ilçesinde eski eşi Orkun Çevik tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, Konak’ta bulunan Gültepe Mezarlığı’na defnedildi. Yabaşkul’un cenazesine çok sayıda kadın, İzmir Kadın Meclisleri ile Buca Evka 1 Kadın Dayanışma Derneği de (BEKEV) katıldı.

KADINLAR YABAŞKUL’UN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDI

Büşra Yabaşkul’un cenazesi öğlen saatlerinde adli tıptan alınarak Gültepe’de bulunan Meraşal Fevzi Çakmak Camiine getirildi. Burada cenaze namazı kılınan Yabaşkul’un cenazesi, kadınların yürüyüşüyle Gültepe Mezarlığı’na getirildi. Yürüyüş boyunca “Kadın cinayetleri politiktir”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kadın cinayetlerini durduracağız” sloganları atan kadınlar, ellerinde Yabaşkul’un fotoğraflarının olduğu dövizler taşıdı.

"ERKEKLER SİGARA PAKETİ TAŞIR GİBİ SİLAH TAŞIYOR"

Yabaşkul’un katledilmesine ilişkin konuşan İzmir Kadın Meclisleri ile Buca Evka 1 Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nefise Selçuk, “Kadın cinayetlerini önlenmediği için kadınlar her gün ölüyor. Artık yeter diyoruz. Erkekler sigara paketi taşır gibi silah taşıyabiliyor, evlerimizin önünde bizleri öldürebiliyor. Bu kadar kolay olmamalı, kadınların korunması için gereken tüm önlemleri alması gereken devlet, cinayetleri önleyecek yasaları da uygulamalı artık” dedi.

"ÇEVİK’İN BABASI DA ANNESİNİ KATLETTİ"

Yabaşkul’un oturduğu Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, Yabaşkul'u öldüren Orkun Çevik’in babasının da annesini katlettiğini söyleyerek, “Kadın cinayetlerinin önlenmesi için sorumluların gereken tüm hususları yerine getirmelerini istiyoruz” dedi.

"DÜN KARAKOÇ’UN DAVASINDAYDIK, BUGÜN BÜŞRA’YI UĞURLUYORUZ"

İzmir Kadın Meclisi Üyesi Hilal Susuz ise, kadın cinayetlerinin verilen tüm mücadelelere karşın alınmayan koruma önlemleri ve uygulanmayan yasalardan dolayı artarak devam ettiğini belirtti. Susuz, “Dün Safiye Karakoç’un davasındaydık, bugün Büşra’yı son yolculuğuna uğurluyoruz. Yarın katledilen Merve Kotan’ın davasında adalet isteyeceğiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz, Büşra’nın ailesiyle bundan sonraki süreçte adalet sağlanana kadar birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu. (MA)

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