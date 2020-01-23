23 Ocak 2020 04:25

Dersim'de "Barış" diyenlere soruşturma açıldı

TSK ve ÖSO'nun Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği operasyona dair açıklama yapan EMEP Dersim İl Başkanı Ergin Tekin ve HDP Dersim eski İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek’e soruşturma açıldı.

Ergin Tekin (solda) ve Hıdır Çiçek (sağda)

Ergin Tekin (solda) ve Hıdır Çiçek (sağda) | Fotoğraflar: Evrensel

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    Orhan KURUL
    Dersim

    "Barış Pınarı Harekatı"na dair açıklama yapan EMEP Dersim İl Başkanı Ergin Tekin ve HDP Dersim eski İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek’e soruşturma açıldı. “Barış” diyen siyasetçiler, harekatı itibarsızlaştırmaya çalıştıkları iddiasıyla ifade verdi.

    Operasyona dair Pir Haber Ajansına (PİRHA) konuşan Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Başkanı Ergin Tekin ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim eski İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek, savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Verdikleri röportajda "harekatı itibarsızlaştırmaya çalıştıkları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen Çiçek ve Tekin, Tunceli Terörle Mücadele Şubesinde ifade verdi.  

    Tekin, ifadesinde partisinin bölgeye dair genel politik değerlendirmesini yaptığını hatırlatarak, bu operasyonların halklara fayda getirmeyeceği ve daha çok ölümlere sebep olacağını tekrarladığını söyledi. Çiçek de “Söylediklerimizin arkasındayız. Biz; çocuklar, siviller, kadınlar ölüyor dedik, bunda nasıl bir örgüt propagandası var” diye sordu.

    BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTME ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

    Tekin, PİRHA’ya verdiği röportajda özetle şunları söylemişti:

    “Emperyal güçlerin Ortadoğu’ya, Suriye’ye egemen olmak gibi bir hevesle çıkar anlayışıyla hareket ettiğini ve burada Türkiye’yi bu savaşın içine sokmak istediğini görüyoruz. Yani asıl mesele onların Ortadoğu’da egemen olmak isteği. Ama Türkiye’nin de kendi içerisinde bir yandan iç politikaların sıkışmışlığını örtmenin bir yolu olarak bu savaşı başlattığını düşünebiliriz. Siyasi olarak sıkışmışlık var, ekonomik olarak krizin daha da yükseldiği, işçi sınıfının tepkiler gösterdiği bir dönemde savaşın başlaması; iç sıkışmışlığı örtmenin, seçimler sonrası kaybedilen gücün tekrardan merkezi hale getirmenin evresi olduğunu görebiliyoruz. Bu operasyonun hiçbir zaman Türkiye halklarına, işçi ve emekçilere bir faydası olmadığını söylemek zorundayız. Parti olarak Türkiye halklarının, işçi ve emekçilerin bu savaşa karşı barış sesini yükseltmeleri çağrısını yapıyoruz. Savaştan en çok zarar gören halklardır. Kadınlar, çocuklar, gençler, halklar daha çok geleceksizliğe gidecek. Ülkenin kaderi savaşa terk edilmiş olacak. Güvenlikli bölgeyi sağlamanın tek yolu; sınırda, ülke dışında, içinde barışın sesini yükseltmektir.”

    Hıdır Çiçek de PİRHA’ya verdiği röportajda özetle şunları söylemişti:

    “Savaşın hiçbir getirisi yoktur. Hiçbir savaş savunulmaz ve insani değildir. Savaş özellikle çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kıyım getirmiştir, tarih böyle yazmıştır. Son dönemde oradaki halklar demokrasiyi inşa etmeye çalıştılar. Rejim partileri altında olan halklar demokratik yolda çabalar sarf ettiler. Ortadoğu’da toplum mühendisliğine soyunan bazı kesimler burayı dizayn etmeye çalışıyor. En başta Türkiye’nin menfaatine olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz.”

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