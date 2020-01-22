Cinsel istismar sanığı "yeterli delil yok" denilerek serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.K, hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Y.K, sosyal medyada tanıştığı 17 yaşındaki kız çocuğunu buluşmaya çağırdı ve buluşma esnasında çocuğu istismar etmek istedi. Y.K, olaydan bir süre sonra çocuğu tehdit ederek tekrar buluşmak istedi. Bunun üzerine çocuk Y.K'den şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma üzerine Y.K. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar", "hakaret", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, "istismar" suçunun oluşmasında kesin delil bulunmadığına ve sanığın "cinsel istismar" ve "şantaj" suçlarından beraatine karar verdi. "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından ise dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesi kararlaştırıldı. (HABER MERKEZİ)