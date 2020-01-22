Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan'ın dosyası üçüncü kez faili meçhule gönderildi

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına çarpması sonucu yaralanan Aydın Aydoğan’ın Ağustos 2013’te, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı dava 7 yıldır sonuçlanmadı. Yıllardır emniyetin ilgili birimleri arasında dolaştırılan dosya 3’üncü kez Faili Meçhul Suçlar Bürosu’na gönderildiğini aktaran Aydoğan, “Bunlar sadece dosyayı zaman aşımına uğratıp ortadan kaldırmak istiyorlar. Ülke adaletsizlikten boğulmak üzere. Savcılar hiç bir sorumuza cevap vermiyorlar. Savcının odasına gidince yanımda iki tane sivil polis eşlik ediyor. Anlaşılmaz ve açıklanamaz günler yaşamaktayız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Aydın Aydoğan, Erdoğan’ı AİHM’ye şikayet etti