Aydın’da JES’ler yüzünden hava kalitesinin düşmesi üzerine yaklaşık 3 ay önce Kocagür Mahallesi’nde AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçüm sonuçları hala açıklanmadı.

Ölçümün sonucunun paylaşılmamasını eleştiren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül konuyu Meclis’e taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül, Bakan’a şu soruları yöneltti:

Son 1 yıl içinde Aydın Valiliği tarafından yapılan denetimlerde hangi değerlerin ölçümü yapılmıştır?

Ölçülen değerler arasında çürük yumurta kokusuna sebep olan Hidrojen Sülfür gazı var mıdır?

Yapılan ölçümler hangi sıklıkla ve hangi yer seçim parametreleri kullanılarak yapılmaktadır?

Söz konusu ölçümler, devlet kurumları tarafından mı yoksa özel firmalar aracılığıyla mı yapılmaktadır?

09.10.2019 tarihinde Aydın Efeler Kocagür Mahallesi mevkiinde AFAD ekiplerince yapılan bir ölçüm var mıdır? Ölçüm yapıldı ise elde edilen sonuçlar nelerdir? Ölçümlerin kamuoyuyla paylaşılmamasının sebebi nedir? (Aydın/EVRENSEL)