İYİ Partili Metin Ergun: Hükümet, yurt dışı emeklileriyle ilgili açıklama yapmalı

Aziz KOÇYİĞİT

Köln

Yurt dışı süreleri borçlandırılarak emekli olan 700 bin kişi hakkında inceleme başlatıldığı haberleri üzerine İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun soru önergesi verdi. Kaç kişinin emeklilik hakkının iptal edildiğini soran Ergun, “Geri talep edilen emeklilik ikramiyelerini ve maaşlarını iade edemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın hakkında Bakanlığınız nasıl bir politika uygulamayı öngörmektedir” sorusunu yöneltti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle 15 Ocak 2020 tarihinde bir soru önergesi veren Metin Ergun, “Basına yansıyan haberlere göre, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı tespitler sonucunda, hukuka aykırı şekilde kuruldukları tespit edilen, gerçekte hiçbir ticari faaliyeti olmayan paravan emeklilik firmalarının sicillerinin iptal edildiği; bunlarla beraber bu firmalarda sigortalanan kişilerin SGK primlerinin ve emeklilik haklarının iptal edildiği, bu iptaller sonucunda da şimdiye kadar ortalama 120 bin TL ödeyerek emekli olan 700 bin kişiden son 10 yıla kadar ödenen maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin geri istendiği ortaya çıkmıştır. İddialara göre, bu kişilerin çoğunluğu Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıdır. Bu skandalın ortaya çıkmasından sonra da SGK’nin şimdiye kadar uğradığı zararın yaklaşık 25 milyar dolar civarında bir yekün tuttuğu iddia edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ergun, şu soruları yöneltti:

Basına yansıyana bu haberler doğru mudur?

Doğru ise, bu şekilde emekli olan vatandaşlarımıza uygulanacak olan yaptırımla ilgili şu ana kadar herhangi bir bilgi verilmiş midir?

Tam olarak kaç vatandaşımızın emeklilik hakları iptal edilmiş, maaşları ve emeklilik ikramiyeleri geri istenmiştir?

Geri talep edilen emeklilik ikramiyelerini ve maaşlarını iade edemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın hakkında Bakanlığınız nasıl bir politika uygulamayı öngörmektedir?

SGK hukuka aykırı olduğu iddia edilen bu emekliliklerden dolayı toplam ne kadar zarara uğramıştır?

NE OLMUŞTU?

Yurt dışı süreleri borçlandırılarak emekli olan 700 bin kişi hakkında inceleme başlatıldığı gündeme geldi. İncelemeye gerekçe olarak, yurt dışı süreleri borçlandırılan yüz binlerce kişinin 4a sigortalısı statüsünde emekli olduğu ve yapılan çalışmanın fiili bir çalışma değil “göstermelik” olduğu ileri sürülmüştü.

Gazetemize konuşan SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, durumun kesinleşmediğini ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama hazırlandığını dile getirmişti. Açıklamanın ilgili bakanlığa gönderildiğini ifade eden Kılıç, bakanlığın cevabının beklendiğini söyledi.

Hükümet gözünü yurt dışından emekli olanlara dikti