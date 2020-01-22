İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniden Sinematek etkinlikleri çerçevesinde izleyici ile buluşacak ABD yapımı, Yönetmenliğini Morten Tyldum'un yaptığı The Imitation Game (Yapay Oyun) isimli filmin başrollerini Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode paylaşıyor. Andrew Hodges kitabından, Graham Moore'un senaryolaştırdığı film Biyografi, Dram, Gerilim türünde ve 114 dakika, İngilizce; Türkçe altyazılı olan film Kültürpark içindeki İzmir Sanat’ın büyük salonunda ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

II. Dünya Savaşı'nda, Nazi Faşist Almanyası'nın hâkimiyetindeki birden fazla cephede süren savaşı konu eden film, İngiliz İstihbaratının tüm yoğun çabalarına ve yüzlerce kişiyi çalıştırmasına rağmen Almanların kullandığı Enigma şifreleme sistemini çözme çabasını anlatır. Almanların çok gizli bir biçimde şifrelediği bu yazışmalar, İngilizlere ve müttefiklerine çok ağır kayıplara mal olmuştur. Çözüm olarak İngiliz hükümeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında ülkenin en iyi şifre çözen beyinlerini ve kriptoloji uzmanlarını toplar. Bu isimlerden biri de farklı çalışmalarıyla tanınan ve kendi yöntemlerinden ödün vermeyen genç profesör Alan Turing'dir. Turing'in ekibe katılması dengeleri alt üst edecek; ama o güne kadar hiç denememiş büyük çaplı bir girişimin de kapısını aralayacaktır. Film, 24 Ocak 2020, Cuma günü saat 20.00'da gösterilecek. (İzmir/EVRENSEL)