Çin’de ortaya çıkan “koronavirüs” yayılıyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan “yeni koronavirüs” salgına dönüşüyor. Aralık ayında ortaya çıkıp 440 kişiye bulaşan ve 9 can alan virüs, ilk aşamada yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığına neden olurken ilerleyen safhalarda zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüme neden oluyor. Pekin ve Şanghay kentleriyle Guangdong eyaletinde görülen virüs, ülke sınırlarını aşarak Tayland, ABD, Güney Kore ve Japonya’ya da sıçradı.Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliğe neden oldu. Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394’ü müşahede altına alındı. Vuhan kentinden ülkenin diğer şehir ve eyaletlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüse yönelik ilk başta "bulaşıcı olmadığı" yönünde açıklama yapılsa da etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirdi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni koronavirüsü, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor. İlk önce deniz ürünlerinden insanlara, sonrasında ise insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu belirtilen virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmuyor.

ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

Ülkede hızlı şekilde yayılarak salgına dönüşen virüsü taşıyanlar karantinaya alınırken bu kişilerle temas edenler de müşahede altında tutuluyor. Vuhan kentinden ülkedeki diğer şehirlere sıçrayan virüs şimdiye kadar Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD’ye seyahat eden Vuhanlı yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını aştı. Bu kapsamda, Tayland’da 3, Japonya, Güney Kore, ABD ve Avustralya’da birer kişide koronavirüsü tespit edildi. Vakaların ortak noktası, virüsten etkilenen kişilerin ya Vuhan’da yaşamış ya da Vuhan’dan bir şekilde geçmiş olması.Virüsün sınırları aşmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de harekete geçerek alınacak önlemler ile ilgili toplantı düzenleyecek. Çin hükümeti de virüsün görüldüğü ülkeler dahil, bu konuyla alakalı tüm ülkelerle el birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını açıkladı. Diğer yandan ülkede milyonlarca kişinin seyahate başladığı Bahar Bayramı yolculuğu sırasında virüs ile ilgili salgın durumunun çok daha ileri boyutlara ulaşması muhtemel görünüyor.

YENİ KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER

Ülkede yeni koronavirüse karşı henüz bir ilaç ya da aşı bulunmazken virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da bölgeden çıkış ve giriş noktalarında sağlık taraması zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda kişilerin öncelikli olarak yüksek ateş ve öksürük gibi ilk belirtileri taşıyıp taşımadığı ölçülüyor. Hükümetin, medya aracılığıyla halka yaptığı çağrılarda, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması isteniyor. Bununla birlikte salgına karşı tedirginliği artan halkın tıbbi maskelerle kendini korumaya çalıştığı gözleniyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da, yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, virüs bulaşan ve bu kişilerle temas edenlerin karantina altına alınması talimatı verdi.

ÇİN’DEKİ SARS SALGINI

Çin'de 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgını görülmüştü. Hastalığın varlığını ilk başta inkar eden Çin hükümeti daha sonra kabul etmişti. Çin’de 5 bin 328 kişiye bulaşan SARS, 349 can kaybına neden olmuştu. Virüs aynı zamanda dünyada 8 bini aşkın kişiyi etkisi altına alarak 775 kişinin ölümüne neden olmuştu. (DIŞ HABERLER)