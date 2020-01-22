22 Ocak 2020 17:42

TÜSTAV Akademi seminerleri dizisi başladı

TKP'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla TÜSTAV-Akademi tarafından bu yıl boyunca Komünist hareketin kuruluş tarihine yönelik seminer dizisi başlattı.

TÜSTAV tarafından düzenlenen panelin afişi

TÜSTAV tarafından düzenlenen panelin afişi

TÜSTAV 2020 Akademi Seminerleri kapsamındaki ilk seminer İzmir'de 100. Yılında Mustafa Suphi ve Türkiye Komünist Partisi'nin Kuruluşu başlığıyla düzenleniyor.

TÜSTAV tarafından gerçekleştirilecek olan ilk etkinlik 25 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunda gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak  araştırmacı yazarlar Hamit Erdem ile Ahmet Kardam katılacak. Aynı gün salon girişinde Mustafa Suphi ve arkadaşlarının yaşamını anlatan bir blok sergi de açılacak. (İzmir/EVRENSEL)

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TÜSTAV Akademi seminerleri dizisi başladı

TÜSTAV Akademi seminerleri dizisi başladı

TKP'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla TÜSTAV-Akademi tarafından bu yıl boyunca Komünist hareketin kuruluş tarihine yönelik seminer dizisi başlattı.

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