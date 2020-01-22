TÜSTAV 2020 Akademi Seminerleri kapsamındaki ilk seminer İzmir'de 100. Yılında Mustafa Suphi ve Türkiye Komünist Partisi'nin Kuruluşu başlığıyla düzenleniyor.

TÜSTAV tarafından gerçekleştirilecek olan ilk etkinlik 25 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunda gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak araştırmacı yazarlar Hamit Erdem ile Ahmet Kardam katılacak. Aynı gün salon girişinde Mustafa Suphi ve arkadaşlarının yaşamını anlatan bir blok sergi de açılacak. (İzmir/EVRENSEL)