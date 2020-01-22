İstanbul’da 23 Ocak Perşembe kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da 23 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yağışın özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenirken, şehir merkezinde hafif kar yağışı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin 23 Ocak Perşembe Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada ekiplerin, bir gün süre ile etkili olması beklenen fırtına ve yağması muhtemel kar yağışına karşı ana cadde ve meydanlarda hazır bekletildiği ve çalışmaların AKOM’dan koordine edildiği bildirildi.

Açıklamada, yağışın ardından açacak gökyüzü nedeniyle havanın ayaz yapması, bu nedenle köprü ve viyadükler başta olmak üzere yollarda kırağı (gizli buzlanma) ve don olayları yaşanması beklendiği belirtilerek; sürücülerin kar lastiği kullanması, yollardaki buzlanma uyarılarına özellikle dikkat etmesi istendi.

Uzmanlar, vatandaşların ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması uyarısında da bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

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