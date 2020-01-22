Kırıkkale Üniversitesi Hastanesinde 20’den fazla hasta görme yetisini kaybetti

Meltem AKYOL

İstanbul

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde tedavi gören 20’nin üzerinde hastanın, kullanılan ilaç nedeniyle görme yetisini kaybettiği belirtildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığını bir yıl önce uyardıklarını söyledi.

Bakanlığın, bir yıl önce Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile sarı nokta hastalığının tedavisinde bevacizumab etken maddeli ilaçların kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini belirten Dr. Çokal “Biz bir yıldır bu ilaçlar ilk tedavi olarak kullanılmaz, bir flakon 20 ayrı hastaya kullanılamaz dedik. Bakanlık dinlemedi. Skandal göz göre göre geldi” diye konuştu.

ALTERNATİF İLAÇ KÖR ETTİ

İddialara göre üniversite hastanesinde bir süredir tedavi gören 20’nin üzerinde hasta, düzenli olarak yaptırdıkları iğneyi 17 Ocak günü de yaptırdı ve aynı günün akşamında hastalar görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer, görme kaybı yaşayan hastaların 20’den fazla olduğunu belirterek durumun normal olduğunu söyleyip hastaları evlerine gönderdi. 2 gün sonra tekrar hastaneye çağrılan hastalara yeniden iğne yapıldı. Bu iğnelerden de sonuç alınamayınca hastalar Ankara’nın çeşitli hastanelerine başvuruda bulundu ve ameliyata alındı.

HASTANE: HEPSİ KÖR OLMADI

Olayın ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, SGK’nin Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ilacın ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığı belirtildi. Hastanede yanlış ilaç verilmesinin söz konusu olmadığının belirtildiği açıklamada hastane kendisini savundu. Hastane yönetiminin açıklamasında "Hastaların hepsinin kör olması söz konusu olamayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyidir. Diğerlerine de ulaşılmış ve gerekli tedavileri başlatılmıştır. Her olasılık üniversite hastanemizce göz önünde bulundurularak araştırılmakta olup net sonuçlar elde edilene kadar şu an için ilaç uygulaması yapılmamaktadır" denilerek olay doğrulandı.

CHP MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Gazi Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Konuyu Meclise taşıyarak araştırma önergesi veren Önal, “Sağlık Bakanlığı, sorunun ilaca bağlı bir problemden mi yoksa personelden mi kaynaklı olduğu hakkında bir an önce araştırma yapmalı ve daha fazla hastanın zarar görmesine engel olmalıdır” dedi.

"UYARMIŞTIK, DİNLEMEDİLER"

İYİ Parti Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal | Fotoğraf: İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Kırıkkale’de 20’nin üzerinde kişinin görme yetisini kaybetmesine neden olan skandalın göz göre göre geldiğini söyledi. Sağlık Bakanlığının 2019’da yayınladığı SUT ile sarı nokta hastalıklarında bevacizumab etken maddeli ilaçların, ilk tedavi olarak kullanılmasını istediğini hatırlatan Dr. Çokal, “Tebliğin yayınlanmasının hemen ardından biz, Meclis kürsüsünden Sağlık Bakanlığını uygulamanın riskleri konusunda uyardık. Daha çok kolon kanseri tedavisinde kullanılan bu ilacın prospektüsünde göz için kullanıldığında kalıcı körlük de dâhil ciddi yan etkiler oluşturabileceği ve enfeksiyon riskini arttırdığı bilindiği halde bakanlık bunları görmezden gelmiştir. Üstüne üstlük bakanlık uyarı ve risklere rağmen tedaviye bu ilaçla başlanması şartı eklemiştir” dedi.

Sağlık Bakanlığının doktorlara ilacı dayattığını söyleyen Çokal, “Yani hekimlerimize ve hastalarımıza ilaç seçme hakkı verilmemiş, dayatılmıştır. Yani hastaları en üst makam olarak riske atmıştır. Bu durumun asıl sorumlusu Bakanlıktır” diye konuştu.