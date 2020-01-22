SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın"

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Libya'da yaşanan son gelişmelerin bütün ülkeler tarafından yakinen takip edildiğini belirten Karamollaoğlu, "Çünkü Libya, Libya'dan ibaret değil. Suriye'nin Suriye'den ibaret olmadığı gibi" dedi.

Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gerginliğin daha fazla büyümeden, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Soruları da cevaplayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik "Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, siz çıkarın ispatlayın. Eğer ispatlayamıyorsanız, bunlar sizin içinizde" sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu: “Bu bir polemik. Yani FETÖ ile olan mücadeleyi yürüten muhalefet değildir, iktidardır. İktidar FETÖ ile mücadeleyi bir numaralı meselesi olarak benimsemiştir. 3,5 yıldır da bir sürü kararlar aldı. Sonra o kararlar değişiyor. Mahkeme karar alıyor, daha sonra karar bozuluyor. Yani bunu muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz. Bütün istihbarı bilgiler hükümetin elinde var. Konuya iktidar artık kendi siyasi menfaati yönünde yaklaşıyor. Onun için siyasi ortağı olan Sayın Bahçeli'nin de talepleri var, bunun siyasi ayağı ortaya çıksın."

Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise bu konuda yetkili kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydetti. (HABER MERKEZİ)

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