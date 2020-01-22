Bakırköy Belediyesi işçi ve emekçileri ücretleri için eylem yaptı

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İstanbul’da Bakırköy Belediyesinde çalışan Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler ve Tüm-Bel-Sen üyesi kamu emekçileri birikmiş alacakları, gecikmeli ödenen ücretleri ve toplu sözleşmenin uygulanmaması sorunlarına karşı bir kez daha belediye önünde eylem yaptı. Özgürlük Meydanı’nda buluşarak belediye önüne yürüyen işçi ve emekçiler, taleplerinin bir an önce karşılanmasını istedi.

Belediye önünde emekçilere seslenen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, “Geçen hafta da buradaydık, bugün de buradayız. Sorunlarımız çözülünceye kadar demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağımız buradan bir kez daha bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz emeği ile geçinen işçiler ve memurlarız. Emeğimizin karşılığını zamanında alamadığımızda hiç kimse bize siz maaşınızı alamadınız borçlarınızı öteleyelim demiyor. Anında faizi giydiriyorlar. Dolayısıyla bizim başka gelirimiz yok. Emeğimizin karşılığını zamanında istiyoruz. Bankalarda takibe düşmek istemiyoruz, ev sahiplerimize mahcup olmak istemiyoruz, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamadığımız için çocuklarımıza mahcup olmak istemiyoruz. Aldığımız üç kuruş bunu da zamanında alamadığımız da yaşadığımız sıkıntıları buradan ifade etmek çok zor” diye konuştu.

Özdemir, konuşmasında haksız yere işte atılan ve açtığı işe iade davasını kazanan Bakırköy Belediyesi işçisi Kemal Çifçi’nin de bir an önce işe geri alınmasını istedi.

Fotoğraf: Evrensel

HAKLARIMIZIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İki sendika adına ortak açıklamayı Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı Kadir Kılıcı okudu. Belediye yönetiminin diyalogdan uzak olduğunu ifade eden Kılıcı şöyle konuştu: “Bakırköy emekçileri aylardır maaşlarını ve sosyal haklarını zamanında alamamakta, toplu sözleşmeden kaynaklı özlük hakları noktasında yaşamlarını olumsuz etkileyen sorunlar yaşamaktadır. Emekçilerin en temel hak kazanım aracı olan işçi ve memur toplu iş sözleşmeleri tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Tüm Bel Sen’in yeni dönem memur toplu iş sözleşmesi müzakereleri işverenden kaynaklı nedenlerle tıkanmıştır. Belediye-İş Sendikamızın yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden kaynaklı sosyal alacakları ve Tüm Bel Sen üyesi tiyatro oyuncusu emekçilerin sosyal alacakları 1 sene geçmesine rağmen ödenmemiştir. Belediyemiz kadrosundaki ağır vasıta şoförü, operatör gibi vasıflı işçi arkadaşlarımızın görev onayları iptal edilmiş, görev yerleri değiştirilmiş, vasıfları dışında işlerde çalıştırılarak yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümleri yok sayılmıştır. Kamu emekçilerinin yemek ihtiyacını sağlayan yemek menüsü sağlıklı ve insani beslenme şartlarından uzaktır. Personel servisleri çalışanların ulaşım imkanlarını sağlayamamakta, çalışanların en önemli haklarından saydığımız kreşlerle ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bakırköy Belediyesi’nde çalışan ve 696 sayılı KHK ile Belediyemiz iştiraki BYUAŞ’a sürekli işçi olarak geçişleri yapılan işçi arkadaşlarımız, hükümetin yüzde 4+4 zam dayatması ile ekonomik olarak yıpranmış, sosyal ve özlük hakları noktasında sıkıntılar yaşamaktadırlar.”

Bir an önce görüşmelerin yapılmasını talep eden Kılıcı, “İki sendika olarak üyelerimizin talepleri konusunda birleşik mücadeleyle, ısrarlı ve kararlı olarak haklarımızın takipçisi olacak, demokratik ve hukuki tepkilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel