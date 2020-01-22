22 Ocak 2020 16:35

Meral Akşener: İyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Akşener, "Erdoğan'ın parlamenter sisteme döneceğini düşünüyorum" dedi.

Fotoğraf: Ankara/DHA

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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın matematiksel olarak bu sistemde yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini söyledi. Akşener bu nedenle "Parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum” dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Partisinin birçok baskıya rağmen zor koşullarda kurulduğunun anlatan Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini hatırlatarak, "15 milletvekili arkadaşa ve Kılıçdaroğlu'na ömrünün sonuna kadar teşekkür edeceğiz" dedi.

    Bir gazetecinin HDP’nin önceki dönem Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatroyu Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş'ın birlikte izlediğini hatırlatarak sorduğu “çağrılsaydınız gider miydiniz” sorusuna, Akşener şöyle cevap verdi: "Kim nereyi ziyarete gider, bizi ilgilendirmez. Buna bir siyasi sonuç olarak bakabilir miyiz bilemiyorum. Benim en son bildiğim Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin PKK ile arasında bir mesafe koymadığı sürece bir iletişiminin bulunmayacağı yönünde açıklamasıdır. Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak gitmezdim ama oraya genel başkanların eşi çağrıldı. Eşim çağrılsa o da gitmezdi.

    "SARAY ERDOĞAN'I KAPATTI"

    Millet İttifakı'nın “katolik nikahı” değil bir “güçbirliği” olduğunu belirten Akşener, özellikle 31 Mart seçmenine bakıldığında bu ittifakın devamı konusunda bir iradenin olduğunu söyledi. Akşener, özetle şöyle devam etti: "Fakat ben iyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum. Böyle bir adım atıldığında ittifaklar ne olacak söylemek mümkün değil. Erdoğan'ın ülkenin nefes alma problemini gördüğünü düşünüyorum. Saray Erdoğan'ı kapattı, steril bir ortam yarattı. Saray öyle bir şeydir ki paralel evren gibi koparsınız. Uzun zamandır Erdoğan'ın vatandaşla hasbihal ettiğini gördünüz mü?"

    Bu sözler üzerine "Muhalefetin umudu Erdoğan mı?" denildiğinde Akşener, asıl olarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını kazanmasının matematiksel olarak mümkün olmaması nedeniyle parlamenter sisteme döneceğini vurguladı.

    "AĞA BİZİMLE EĞLENİYİ"

    Darbenin siyasi ayağına ilişkin soruları değerlendiren Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yapılan parti kongresinde başbakan olacağını söylemesinin doğal olduğunu, çünkü parti genel başkanlığına aday olduğunu dile getirdi. Ancak bu söylediklerinin darbeden sonra başbakan olacak gibi çevrildiğini belirten Akşener, Akıncı davasının bile bitmesine rağmen kendisine FETÖ suçlamasından açılan davanın 3 buçuk yıldır sürdüğünü ve söyledi. Savunma yapabilmek için sürekli dilekçe verdiklerini belirten Akşener, "Ağa bizimle eğleniyi" dedi. Akşener darbenin siyasi ayağının araştırılmasına yönelik verdikleri önergenin de AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini hatırlattı. 

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