22 Ocak 2020 16:40

EMEP Gebze ilçe örgütü: Ekmek zammını kabul etmiyoruz!

Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, Gebze'de ekmeğin gramajının düşürülerek üstüne 25 kuruş zam yapılmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Gebze'de ekmeğe zam geldi. Bugünden itibaren ekmek 1,75 liradan satılmaya başladı. Bugüne kadar 240 Gram ekmek 1.50 TL'ye satılıyordu. Bugün itibariyle ekmek 240 gramdan 230 grama düşürülerek 1.75 TL'ye satılmaya başladı.

    Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü, ekmek zammına dair yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaşanan krizin yükünün Hükümet ve patronlar tarafından işçi ve emekçilerin sırtına yıkıldığının belirtildiği açıklamada, "Gerçek enflasyon ile işçilere yapılan zamlar arasında ciddi anlamda uçurum varken, gıdaya, elektriğe, doğal gaza yapılan zamlarla bu uçurum derinleştiriliyor. İşçiler, 'geçinemiyoruz' dedikçe, yükü artırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

    EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Son 1,5 yıl içerisinde elektrik faturalarına gelen zamların toplamı yüzde 70’i bulurken, doğal gaz ise yüzde 53.8 zamlandı. Çalışma kapsamında yeni yılla doğal gaz faturası ortalama 456 TL’ye, elektrik faturası ortalama 145 TL’ye çıktı. Ortalama 1000 TL tutarında olan kiralar da 1150 TL’ye çıktı. Buna göre yalnızca kışın ısınma için en çok kullanılan doğal gaz ve elektrik faturalarının toplamı 601 TL oldu. Kira gideri de eklendiğinde gider yalnızca iki fatura ve bir kirada ortalama 1751 TL'yi buldu. Doğal gaz ve elektrik faturası ile kira için ödenen tutar değerlendirildiğinde asgari ücretle geçinenlerin elinde 573 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ile geçinenlerin elinde 809 TL kalırken, en düşük işçi emeklisi ise kira ve faturaları ödeyebilmek için 496 TL’ye daha ihtiyaç duyuyor.

    Bu durum çok açık biçimde göstermektedir ki, işçi ve emekçilere yaşam hakkı dahi tanınmıyor! Aynı gemideyiz sözleri balon olup uçmuştur. Partimiz daha önce yaptığı tüm açıklamalarda, ‘aynı gemideyiz’ sözünün esas olarak işçiyi ve emekçiyi ezmenin örtüsü olduğunu ifade etmiştir. Bugün gelinen noktada ise bu gerçek daha fazla görünür olmuştur.

    "İŞÇİ VE EMEKÇİLER ÇOK YÖNLÜ SALDIRI ALTINDA!"

    İşçi ve emekçinin sırtına yüklenen sadece yapılan zamlar değildir. Tüm haklarına yönelik de kapsamlı saldırı arttırılmıştır. Grev hakkı başta olmak üzere, vergi yükü arttırılmış, kıdem tazminatı gibi hakları da Hükümet ve patronlar eliyle hedef tahtasına oturtulmuştur. Metal işçilerine yönelik grev yasağı sopası sallayan Hükümet ve patronlar, aynı zamanda Trelleborg işçilerinin çadırına dahi tahammül edememektedir. Bu durum çok açık biçimde göstermektedir ki, işçi ve emekçiler top yekûn saldırı altındadır!

    Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü Başkanı Hasan Atik

    Hasan Atik | Fotoğraf: Evrensel

    'Peki, nedir bu saldırıların sebebi?' diye soracak olursak şunları ifade edebiliriz:

    • Patronlar servetlerini, işçi ve emekçileri ezerek arttırmaktadır. Doymak bilmeyen kapitalistler, işçi ve emekçilere hayatı cehennem etmektedir!
    • Patronların arkasında kapı gibi Hükümet durmaktadır! Patronlar istediği zaman teşvik alıyor, istediği zaman yasa çıkartıyor, istediği zaman vergileri siliniyor! Grev yasaklayacaksın dediğinde Hükümet, hızlıca grev yasaklıyor! Hükümet ve patronlar kol kola işçinin hayatını kabusa çeviriyor!
    • Kapitalist sistem her dönem yaşadığı krizi ancak işçilerin sırtına yıkarak atlatabilmiştir. Bugün de krizin faturasını işçilere yıkmak istemektedir!
    • İşçi ve emekçilerin önemli bir kısmı ne yazık ki örgütsüz durumda. Örgütlü olan iş yerleri de birlikte hareket etme noktasında zayıflıklar taşıyor. Bu durumu gören patron ve Hükümet işçi ve emekçilere saldırmaktan çekinmiyor!

    Emek Partisi olarak Gebze’de yaşayan tüm işçi ve emekçilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine çağrımızdır:

    Bir yanda sırça köşklerde yaşayanlar, diğer yanda kıt kanaat yaşayanlar var. Mesele alın teri ve emeği ile geçinenlerin bu gidişata 'artık yeter' diyebilmesindedir. Mesele yan yana gelip emekçilerin onlara reva görülen bu hayata, yoksulluğa, yoksunluğa, borç içinde yüzmeye ‘hayır’ diyebilmesidir.

    Emek Partisi olarak diyoruz ki; tüm zamlar geri alınsın! Bu zamma sessiz kalmak bu zam furyasının artarak devam edeceği anlamına gelmektedir. Sermayeye değil emekçilere bütçe için, krizin faturasının emekçilere ödetilmemesi için birlikte mücadele şarttır. Gelin insanca bir yaşam için birlikte mücadele edelim.

    (Gebze/EVRENSEL)

    Ankaralılardan ekmek zammına tepki: Tencerede taş kaynatacağız

    Ankaralılardan ekmek zammına tepki: Tencerede taş kaynatacağız

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğe yüzde 20 zam yolda

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğe yüzde 20 zam yolda

    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    IŞİD'in liderliğine Abdülrahman el Mavli el Selbi'nin getirildiği iddia edildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    En büyük kapitalistler yeni günahlara yer açmak için Davos’ta günah çıkarıyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    BİK, SETA operasyonu ile kuruluş gerekçelerini inkar etti

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Örgütsüzlük bir işçi sağlığı sorunudur!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Güvenlik soruşturması

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya ve Akdeniz

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Duvarsız hekimlik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Meral Akşener: İyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum
    Meral Akşener: İyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Akşener, "Erdoğan'ın parlamenter sisteme döneceğini düşünüyorum" dedi.

    Ford ve Çelik Halat işçileri bir saat üretimi durdurdu
    Ford ve Çelik Halat işçileri bir saat üretimi durdurdu

    Kocaeli’de Ford ve Çelik Halat fabrikalarında çalışan Türk Metal üyesi işçiler bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

    Bekçilere gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veriliyor
    Bekçilere gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veriliyor

    Yargının "bekçi kimlik soramaz" kararları üzerine harekete geçen AKP, bekçilerine gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

    TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca toprağa verildi
    TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca toprağa verildi

    97 yaşında yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, Cemal Reşit Rey Salonu ve Fatih Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trelleborg grevi 44. gününde kazanımla sonuçlandı
    Trelleborg grevi 44. gününde kazanımla sonuçlandı

    Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg’da işçilerin hakları için başlattığı grev 44. gününde kazanımla sonuçlandı.

    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak
    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak

    İstanbul’da çeşitli üniversitelerden gençler, Basın İlan Kurumunun ilan ambargosuna karşı başlatılan dayanışma kampanyasına destek verdi.

    Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu
    Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu

    Akwel fabrikasında işçiler, patronun sendikalaşan bir çalışma arkadaşlarını daha işten çıkarması üzerine üretimi durdurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronları lokavt kararı aldı
    İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronları lokavt kararı aldı

    Metal işçilerine sefalet zammı ve 3 yıllık sözleşme dayatmasında bulunan metal patronlarının sendikası MESS lokavt kararı aldı.

    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor
    İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

    İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmirli fırıncılar, İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna gevrek için zam teklifi yaptı.

    Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz
    Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

    Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktör çarpması sonucu yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.

    Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar
    Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un müjde olarak duyurduğu Işıklı Gölü’ne millet bahçesi projesini Denizli Mimarlar Odası Şube Başkanı Mehmet Serdar Alayont ile konuştuk.

    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle öldürdü
    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle öldürdü

    İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından da pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti
    Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti

    Leyla S.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından protesto edildi.

    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor
    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor

    Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde kurulu olan atık depolama tesisi hava kirliliğine ve yangınlara neden olduğu için mahalleli tesisin kapatılmasını istiyor.