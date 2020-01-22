EMEP Gebze ilçe örgütü: Ekmek zammını kabul etmiyoruz!

Gebze'de ekmeğe zam geldi. Bugünden itibaren ekmek 1,75 liradan satılmaya başladı. Bugüne kadar 240 Gram ekmek 1.50 TL'ye satılıyordu. Bugün itibariyle ekmek 240 gramdan 230 grama düşürülerek 1.75 TL'ye satılmaya başladı.

Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü, ekmek zammına dair yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaşanan krizin yükünün Hükümet ve patronlar tarafından işçi ve emekçilerin sırtına yıkıldığının belirtildiği açıklamada, "Gerçek enflasyon ile işçilere yapılan zamlar arasında ciddi anlamda uçurum varken, gıdaya, elektriğe, doğal gaza yapılan zamlarla bu uçurum derinleştiriliyor. İşçiler, 'geçinemiyoruz' dedikçe, yükü artırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Son 1,5 yıl içerisinde elektrik faturalarına gelen zamların toplamı yüzde 70’i bulurken, doğal gaz ise yüzde 53.8 zamlandı. Çalışma kapsamında yeni yılla doğal gaz faturası ortalama 456 TL’ye, elektrik faturası ortalama 145 TL’ye çıktı. Ortalama 1000 TL tutarında olan kiralar da 1150 TL’ye çıktı. Buna göre yalnızca kışın ısınma için en çok kullanılan doğal gaz ve elektrik faturalarının toplamı 601 TL oldu. Kira gideri de eklendiğinde gider yalnızca iki fatura ve bir kirada ortalama 1751 TL'yi buldu. Doğal gaz ve elektrik faturası ile kira için ödenen tutar değerlendirildiğinde asgari ücretle geçinenlerin elinde 573 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ile geçinenlerin elinde 809 TL kalırken, en düşük işçi emeklisi ise kira ve faturaları ödeyebilmek için 496 TL’ye daha ihtiyaç duyuyor.

Bu durum çok açık biçimde göstermektedir ki, işçi ve emekçilere yaşam hakkı dahi tanınmıyor! Aynı gemideyiz sözleri balon olup uçmuştur. Partimiz daha önce yaptığı tüm açıklamalarda, ‘aynı gemideyiz’ sözünün esas olarak işçiyi ve emekçiyi ezmenin örtüsü olduğunu ifade etmiştir. Bugün gelinen noktada ise bu gerçek daha fazla görünür olmuştur.

"İŞÇİ VE EMEKÇİLER ÇOK YÖNLÜ SALDIRI ALTINDA!"

İşçi ve emekçinin sırtına yüklenen sadece yapılan zamlar değildir. Tüm haklarına yönelik de kapsamlı saldırı arttırılmıştır. Grev hakkı başta olmak üzere, vergi yükü arttırılmış, kıdem tazminatı gibi hakları da Hükümet ve patronlar eliyle hedef tahtasına oturtulmuştur. Metal işçilerine yönelik grev yasağı sopası sallayan Hükümet ve patronlar, aynı zamanda Trelleborg işçilerinin çadırına dahi tahammül edememektedir. Bu durum çok açık biçimde göstermektedir ki, işçi ve emekçiler top yekûn saldırı altındadır!

Hasan Atik | Fotoğraf: Evrensel

'Peki, nedir bu saldırıların sebebi?' diye soracak olursak şunları ifade edebiliriz:

Patronlar servetlerini, işçi ve emekçileri ezerek arttırmaktadır. Doymak bilmeyen kapitalistler, işçi ve emekçilere hayatı cehennem etmektedir!

Patronların arkasında kapı gibi Hükümet durmaktadır! Patronlar istediği zaman teşvik alıyor, istediği zaman yasa çıkartıyor, istediği zaman vergileri siliniyor! Grev yasaklayacaksın dediğinde Hükümet, hızlıca grev yasaklıyor! Hükümet ve patronlar kol kola işçinin hayatını kabusa çeviriyor!

Kapitalist sistem her dönem yaşadığı krizi ancak işçilerin sırtına yıkarak atlatabilmiştir. Bugün de krizin faturasını işçilere yıkmak istemektedir!

İşçi ve emekçilerin önemli bir kısmı ne yazık ki örgütsüz durumda. Örgütlü olan iş yerleri de birlikte hareket etme noktasında zayıflıklar taşıyor. Bu durumu gören patron ve Hükümet işçi ve emekçilere saldırmaktan çekinmiyor!

Emek Partisi olarak Gebze’de yaşayan tüm işçi ve emekçilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine çağrımızdır:

Bir yanda sırça köşklerde yaşayanlar, diğer yanda kıt kanaat yaşayanlar var. Mesele alın teri ve emeği ile geçinenlerin bu gidişata 'artık yeter' diyebilmesindedir. Mesele yan yana gelip emekçilerin onlara reva görülen bu hayata, yoksulluğa, yoksunluğa, borç içinde yüzmeye ‘hayır’ diyebilmesidir.

Emek Partisi olarak diyoruz ki; tüm zamlar geri alınsın! Bu zamma sessiz kalmak bu zam furyasının artarak devam edeceği anlamına gelmektedir. Sermayeye değil emekçilere bütçe için, krizin faturasının emekçilere ödetilmemesi için birlikte mücadele şarttır. Gelin insanca bir yaşam için birlikte mücadele edelim.

(Gebze/EVRENSEL)

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