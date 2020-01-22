22 Ocak 2020 16:14

IŞİD'in liderliğine Abdülrahman el Mavli el Selbi'nin getirildiği iddia edildi

IŞİD’in liderliğine Abdülrahman el Mavli el Selbi’nin getirildiği öne sürüldü. El Selbi’nin, Irak Türkmen Cephesi’nin Türkiye temsilcisi Adil Selvi’nin kardeşi olduğu iddia ediliyor.

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

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    IŞİD’in liderliğine Abdülrahman el Mavli el Selbi’nin getirildiği iddia edildi.

    Guardian gazetesi, IŞİD’in liderliğine Abdülrahman el Mavli el Selbi’nin getirildiğini öne sürdü. İki istihbarat örgütünden yetkililere dayandırılan habere göre IŞİD’in yeni lideri bir Türkmen. El Selbi’nin, Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) Türkiye temsilcisi Adil Selvi’nin kardeşi olduğu öne sürüldü.

    Haberde Bağdadi’ye düzenlenen operasyondan önce ABD’nin el Selbi ve diğer iki üst düzey IŞİD üyesinin başına 5 milyon dolar (29.6 milyon lira) ödül koyduğu, ağustos ayında Bağdadi’nin ‘örgütü daha fazla yönetemeyeceğine ilişkin söylentilerin’ çıkmasıyla birlikte Selbi’nin ‘IŞİD’in yeni lideri’ olarak anılmaya başlandığı, fakat doğrulamanın aylar süren bir çalışma sonucu yapılabildiği belirtildi.

    “EZİDİ SALDIRILARININ EMRİNİ VEREN KİŞİ”

    ‘Bağdadi gibi yıllarca çatışmalarda yer aldığı, IŞİD’in karar alma mekanizmasında merkezi bir rolü bulunduğu’ belirtilen el Selbi’nin Musul Üniversitesi’nde şeri hukuk eğitimi aldığı ve akademisyenliği sayesinde örgütte yükseldiği belirtildi. Ezidilere karşı yürütülen ve Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘soykırım’ olarak tanıdığı saldırının emrini de el Selbi’nin verdiği aktarıldı.

    “ITC TÜRKİYE TEMSİLCİSİ ADİL SELVİ’NİN KARDEŞİ” İDDİASI

    El Selbi’nin, Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) Türkiye temsilcisi Adil Selvi’nin kardeşi olduğu öne sürülen haberde, ‘IŞİD’in yeni liderinin, örgütün başına geçene kadar kardeşiyle temaslarını sürdürdüğü’ ifade edildi.

    Medyascope, The Guardian’da yayımlanan “IŞİD’in liderinin Iraklı bir Türkmen olduğu, kardeşinin ise Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilci Yardımcısı Adil Selvi olduğu” haberini Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü’ye sordu.

    Tütüncü söz konusu iddianın şüpheli olduğunu belirtti ve “Adil Selvi eskiden temsilci yardımcımızdı. Ancak kendisinin IŞİD’in yeni liderinin kardeşi olup olmadığından emin değiliz. Elimizde net bir bilgi yok. Selvi’nin bir kardeşini daha önce El Kaide terör örgütü şehit etmişti. Bu yüzden IŞİD liderinin kardeşi olma ihtimali zayıf görünüyor. Ama tabii Selvi şu an Türkiye’de olmadığı için bilmiyoruz. Bazıları var, ‘Kardeşi olabilir’ diyorlar. Üvey kardeşi olduğunu iddia edenler de var. Ancak bunu teyit edemiyoruz” dedi.

    Tütüncü, haberin yazılma amacının Irak Türkmenleri’ni ve ITC’yi hedef almak olduğunu savunurken, “Abisi terör örgütü lideriyse kardeşiyle ne alakası var, bu bir. İkincisi, hangi terör örgütü liderinin milliyeti şimdiye kadar dile getirildi? Başka milliyetlerden olduğu zaman sadece ülkesini söylüyorlar, burada Türkmen olmasını öne çıkarıyorlar. Ben gazeteci kökenli biriyim, böyle bir haber olmaz. Bu bizi hedef alan bir haberdir. Burada direkt Türkmen yazmalarında, Türkmen Cephesi yazmalarında amaçları farklı, algı var” dedi. (HABER MERKEZİ)

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