Ford ve Çelik Halat işçileri bir saat üretimi durdurdu

Kocaeli Gölcük’te kurulu Ford fabrikasında MESS dayatmalarına tepki gösteren metal işçileri 15.30’da üretimi durdurarak fabrikayı boşalttı. Sabah vardiyası işçilerinin eylemi nedeniyle tüm hatlarda üretim durdu. 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler ise mesaiye yarım saat geç başladı. İki vardiyanın işçileri K2 kapısı önünde bir araya gelerek taleplerini bir kez daha duyurmak üzere basın açıklaması yaptı.

Türk Metal’in örgütlü olduğu Çelik halat Fabrikası’nda vardiya değişimi sırasında bir saatlik iş bırakma eylemi yapıldı.

İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronlarının sendikası MESS, son olarak yüzde 10’luk sefalet zammı teklifinde bulunmuştu. İşçiler ise haklarının karşılığını istediklerini ifade ediyor. Ayrıca metal patronları sözleşmenin 3 yıllık imzalanması konusunda da dayatmada bulunuyor. (Kocaeli/EVRENSEL)

Kocaeli’de Ford ve Çelik Halat fabrikalarında çalışan Türk Metal üyesi işçiler bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı https://t.co/bwxHn8hA8t pic.twitter.com/NrMMgl4NmV — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 22, 2020

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