Somalı madenciler tazminatlarını istiyor

Soma’da 2014 yılında 301 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamın ardından işlerine son verilen işçiler verilen sözlere rağmen ödenmeyen tazminatlarını istiyor.

Tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara’ya yürümek isteyen ancak yürüyüşleri engellenen madenciler 33 gün boyunca Soma Kırkağaç’ta direnmişti. Süreç içerisinde Enerji Bakanlığı, TBMM ve TKİ Genel Müdürlüğü ile Bağımsız Maden İşçileri Sendikası ve işçi temsilcileri Ankara’da üç kez müzakere yapmış, bu müzakereler sonucu Eynez işçilerinin alacaklarının doğrudan TKİ tarafından ocak ayı içerisinde ödeneceği, Uyar Madencilik, Atabacası, Işıklar işçilerinin alacakları ise aralık ayı içerisinde TBMM’den çıkarılacak torba kanunla ödeneceği konusunda bir uzlaşıya varılmıştı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Tazminat mağduru Eynez işçilerinin ödemelerinin yatırılmasına dair süreç başlamış fakat henüz paralar hesaplara yatmamıştır. Bir an önce zaten keyfi olarak bekletilen ödemeler hesaplara yatırılmalıdır. Ayrıca geçtiğimiz gün yaşanan bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmakta fayda görüyoruz. TKİ’nin aralık ayının sonunda Soma Holdinge ait yaklaşık 38 milyon liralık teminatı nakde çevirdiği bilgisi bizzat holding avukatı tarafından Soma yerel basınıyla paylaşıldı. Ve söz konusu yazıda Soma Holding bir yandan TKİ’nin yaptığı işlemi hukuksuz bulup dava açtığını duyururken diğer yandan da Soma halkı nezdindeki katil sömürücü şirket imajını kurtarmak için güya Soma işçisini, esnafını önemsiyorlarmış gibi yaparak bu 38 milyonun Soma işçisi ve esnafına ödenmesini öneriyor. Çünkü imaj tazeleyip doğrudan ya da dolaylı olarak yeniden maden sahibi olmayı hesap etmektedirler” dendi.

Açıklamada, “Verilen sözler açıktır nettir, dikkatle adım adım takip ediyoruz. Bütün işçi kardeşlerimizi verilen sözlerin takipçisi olmaya, birlik halinde mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Soma maden işçileri verilen söz üzerine eylemlerini sonlandırdı