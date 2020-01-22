"Rekor için dikilen milyonlarca fidan nasıl kurudu?"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ile toprakla buluşturulan fidanların yüzde 90’ının kuruduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Gökçel, “Milyonlarca liralık kamu kaynağı boşa mı harcandı” diye sordu.11 Kasım’da uzmanların ‘fidan dikmek için yanlış zaman’ uyarılarına rağmen ‘rekor’ kırmak amacıyla ülke çapında yürütülen kampanyayla toprakla buluşturulan 11 milyon fidanın akıbetini soran Gökçel, Tarım Orman-İş Sendikasının Çanakkale Ayvacık’taki uygulama alanında yaptığı incelemeler sonucunda kamuoyuyla paylaştığı bulguların vahim olduğunu söyledi.

MİLYONLARCA LİRA BOŞA MI HARCANDI?

Ormanlarımızın son yıllarda maden açılması, yangın ve talan gibi sebeplerle hızla tahrip edildiğini hatırlatan Gökçel, toplumsal farkındalık yaratması gereken kampanyada meslek örgütlerinin ve uzmanların uyarılarının dikkate alınmadığını belirtti. CHP’li Gökçel, uzmanların kasım ayının toprağın yeterli nem doygunluğuna ulaşmadığı ve bu nedenle fidanların tutma ihtimalinin az olduğu bir dönem olduğunu ısrarla vurgulamasına rağmen kampanyanın bir gösteriye dönüşerek milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu iddiasını dile getirdi. CHP’li Gökçel şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Geleceğe Nefes kampanyası ile ne kadar bağış toplanmış, bu bağışlar nereye harcanmıştır?

Çanakkale Ayvacık’taki uygulama alanına dikilen fidanların yüzde 90’ının kuruduğu doğru mudur?

Kampanya ile dikilen fidanların kaçı tutmuştur?

Söz konusu alanların toprak analizleri yapılmış, buna uygun ağaç fidanları kullanılmış mıdır?

Kampanya kapsamında dikilen fidanların kontrolleri ve bakımları gerçekleştirilmiş midir?

Türkiye’de maden açılması, yangın ve talan ile ne kadar ormanlık alan tahrip edilmiştir?

BAKANLIK: YÜZDE 95'i TUTTU

Tarım ve Orman Bakanlığı ise 11 Kasım 2019'da 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu açıkladı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın kuruluşlarında 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" denildi. (HABER MERKEZİ)