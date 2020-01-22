Gamze’nin yanarak öldüğü evi birlikte yaşadığı Fatih Ü. ateşe vermiş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında birlikte yaşadığı 41 yaşındaki Fatih Alp Ü. ile birlikte yaralanan 37 yaşındaki Gamze Esen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evi, Fatih Alp Ü’nün yaşanan tartışma sonrası benzin dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü. Ve Gamze Esen’in yaşadığı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, Fatih Alp Ü. ile Gamze Esen yaralandı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gamze Esen, ambulansla İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren Esen, kurtarılamadı. Fatih Alp Ü’nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan araştırmada, evi Fatih Alp Ü’nün ateşe verdiği ortaya çıktı. Birlikte yaşadığı Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü’nün benzin döküp evi yaktığı öğrenildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü’nün ifadesinde evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. (Aydın/DHA)

Fotoğraf: DHA

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