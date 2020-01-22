22 Ocak 2020 14:41

Diyarbakır’da ev baskınında polis şiddeti sonucu burnu kırıldı, gözaltına alındı

Diyarbakır Çınar’da yaşayan Resul Eken’in evi basıldı, polis şiddeti sonucu burnu kırıldı, gözaltına alındı.

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

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    Diyarbakır’da 21 kişinin tutuklandığı, 16 kişinin ise 10 gündür gözaltında tutulduğu soruşturma kapsamında bir eve düzenlenen baskında, maruz kaldığı şiddet sonucu burnu kırılan Resul Eken gözaltına alındı.

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın 8 Aralık 2019’da Çınar, Bağlar ve Kayapınar ilçesine bağlı 8 mahalleye dönük ev baskınlarında gözaltına alınan 24 kişiden 21’i “örgüt üyesi” iddiasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Meclis üyesi Rıdvan Ezer, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Mesut Bağcık ile birlikte 14 kişi daha 13 Ocak’ta gözaltına alındı. 

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde iki kez gözaltı süreleri uzatılan 16 kişinin adliyeye sevk edilmesi beklenirken, aynı soruşturma kapsamında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bir eve sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskında Çınar ilçesine bağlı Çakırtutmaz (Miserîkê) Mahallesi’nde oturan ve soruşturma kapsamında babası ve 2 kardeşi tutuklanan 27 yaşındaki Resul Eken’in polislerin şiddetine maruz kaldığı ve burnu kırıldığı belirtildi. Evdeki aramanın ardından Resul Eken ve ablası Besra Eken gözaltına alındı. Eken’in götürüldüğü hastanedeki muayenede burnu kırık olmasına rağmen kendisine doktor raporu verilmediği ifade edilirken, Besra Eken ise götürüldüğü emniyet müdürlüğünde serbest bırakıldı. 

    AVUKATLARI GÖRÜŞTÜ 

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne giden avukatlar, Resul Eken ile görüştü. Görüşmenin ardından avukatların, Resul Eken'in hastaneye kaldırılıp tedavi edilmesi ve rapor alması için başvuruda bulunması bekleniyor. 

    BABA VE İKİ ÇOCUĞU TUTUKLANMIŞTI

    Çınar ilçesine bağlı Çakırtutmaz Mahallesi’ndeki evine 8 Aralık’ta düzenlenen baskında baba Abdulkadir Eken’in gördüğü şiddet sonucu iki kaburgası kırılmıştı. Gözaltına alınan baba Eken ve çocukları Hogir ve Botan Eken, 12 günlük gözaltı süresi ardından sevk edildikleri adliyede, “terör örgütü üyesi olmak”, “terör örgütüne yardım etmek”, “patlayıcı madde bulundurmak” iddiasıyla tutuklanmış, 12 yaşındaki diğer çocuk D. Eken ise serbest bırakılmıştı. (Diyarbakır/MA)

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