22 Ocak 2020 14:21

Kız kardeşini istismar edip hamile kalmasına neden olan sanığa 30 yıl hapis

Konya'da kız kardeşini 2 yıl boyunca cinsel istismara maruz bırakıp hamile kalmasına neden olan sanık, iyi hal indirimi uygulanarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

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    Konya'da 16 yaşındaki kız kardeşini 2 yıl boyunca cinsel istismara maruz bırakıp hamile kalmasına neden olan 31 yaşındaki R.E.'ye 30 yıl hapis cezası verildi. 56 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanığa iyi hal indirimi uygulanarak verilen 45 yıl hapis cezası, TCK'de süreli hapis cezalarına verilecek cezanın 30 yıldan fazla olamayacağının yer alması nedeniyle 30 yıl olarak belirlendi.

    Geçen yıl mart ayında, kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ve hamile olduğu tespit edilen kız çocuğu ameliyatına alındı. Sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenen bebek alındı. Hastane yetkililerin bilgi vermesi üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan çocuk, 2017 yılından beri ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

    HAMİLELİĞİ BİLMESİNE RAĞMEN İSTİSMARA DEVAM ETMİŞ

    Yarıyıl tatili için eve gittiğinde yine cinsel istismara maruz bırakıldığını ve bu sırada karnının şişkinliğini görüp hamile olduğunu anlayan ağabeyinin "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini aktaran çocuk, korktuğu için yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini kaydetti.

    Gözaltına alınan sanık, sorgusunda suçunu itiraf etti. R.E. tutuklanırken çocuk devlet korumasına alındı.

    Soruşturma kapsamında adli tıp da bebeğin R.E.'den olduğu doğruladı.

    56 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

    Savcılık tarafından R.E. hakkında, "zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 56 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede çocuğun, korktuğu için yaşananları kimseye anlatamadığı belirtildi.

    Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan R.E, kız kardeşine 1 kez cinsel istismarda bulunuğunu olay gününü alkollü olduğu için hatırlamadığını, kız kardeşiyle aralarının iyi olduğunu ve veli toplantılarına kendisinin gittiğini ileri sürdü.

    Kız çocuğu ve yaşananlardan heberleri olmadığını öne süren anne be baba, R.E.'den şikayetçi olmadı.

    İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

    Mahkeme heyeti dün görülen karar duruşmasında R.E.'ye "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Suçun kız kardeşine yönelik birden fazla ve cebir kullanılarak işlenmesinden dolayı ceza 54 yıla kadar çıkartıldı. İyi hal indirimiyle de 45 yıla indirildi. Ancak mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanununun 61'nci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan "Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, otuz yıldan fazla olamaz" maddesi gereği cezayı 30 yıla düşürdü. (HABER MERKEZİ)

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