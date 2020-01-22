22 Ocak 2020 12:25

Hasta tutuklu Devrim Ayık'ın sağlık durumu kötüye gidiyor

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan yüzde 76 engelli ve crohn hastası Devrim Ayık'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Avukat Ramazan Gökalp, "Serbest bırakılması gerekir" çağrısı yaptı.

Devrim Ayık

Devrim Ayık | Fotoğraf: MA

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    Hamdullah KESEN

    Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan yüzde 76 engelli ve crohn hastası Devrim Ayık'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Avukatı Ramazan Gökalp, Ayık'ın hayati tehlikesi olduğunu hatırlatarak serbest bırakılmasını istedi.

    İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishaneler Komisyonu'nun 2019 yılı raporuna göre cezaevlerinde 458’i ağır olmak üzere bin 334 hasta tutuklu var. Bunlardan biri de Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Devrim Ayık.

    "GÖRÜŞE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ"

    Ayık, ağır hasta olmasına rağmen "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ocak'ta görülen duruşmasında tahliye edilmedi.

    2012'de chron hastalığı teşhisi (Bağırsak zehirlenmesi) konulan Ayık, hastalığı nedeniyle iki defa ameliyat oldu ve bağırsağının yaklaşık 1 metresi alındı.

    Ayık'ın avukatı Ramazan Gökalp, 19 Ocak'ta Ayık'la cezaevinde görüştü. Ayık'ın sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğine işaret eden Gökalp, görüşe tekerlekli sandalye ve gardiyanların yardımıyla gelebildiğini söyledi.

    "SAĞLIK DURUMU İÇ ACI DEĞİL"

    Ayık'ın ciddi şekilde öksürdüğünü, son iki haftada sol burnundan ve makatından kan geldiğini aktaran Gökalp, Ayık'ın temel ihtiyaçlarının koğuş arkadaşlarınca karşılandığını ve sağlık durumunun iç açıcı olmadığını anlattı. Gökalp, Ayık sağlık durumunu şöyle özetledi:

    "Ayakta kalamıyor. Kansızlıkta ciddi artış mevcut olup elleri ve yüz görünümü beyazlanmıştır. Kendisine kan verilmesi gerekir ancak bu durumu giderilmemiştir. En son 17 Ocak'ta fenalaşması sebebiyle koğuştaki tutukluların ısrarı ile acile sevki yapılmıştır. Hastaneye gidildiğinde de tam tedavi edilmeden hemen mahkum odasına götürülüp, tekrardan cezaevine getirilmiştir. 18 Ocak'tan beri ciddi kalp sıkışmaları oluşmaktadır. Bağırsaklarında ciddi ağrılar oluşmaktadır. Kulaklarında duymama sorunu artmıştır."

    "BAŞVURULARA CEVAP YOK"

    Gökalp, Ayık'ın hastalığının nadir görüldüğünü ve tedavisi hakkında kesin çözüm bulunmadığını aktardı. Gökalp, "Bu aşamada kendisinin diyetisyenlerin uygun gördüğü şekilde beslenmesi gerekir. Ancak kendisi cezaevinde bulunduğundan kaynaklı diyetisyenlerin tavsiye edilen besin önerisi uygulanmamaktadır. Bu konuda cezaevi yetersiz kalmaktadır. Kendisine tedavi olarak cezaevinde iki haftada bir HUMİRA iğnesi yapılmaktadır. Yapılma sebebi kanserin vücuda yayılmasına engel olmak ve ağrısını dindirmek içindir. Durumuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığı'na gerekse de cezaevi savcılığına ve tüm kurumlara yapmış olduğumuz başvurulara hiç bir şekilde cevap verilmedi. Devrim Ayık'ın hayati tehlikesi bu koşullarda mevcuttur. Kendisi yüzde 76 engellidir. Bu husus heyet raporunda sabittir. Tüm insan hakları kurumlarının ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun duyarlılık göstermesi acilen gerekmektedir. Serbest bırakılması gerekir" ifadelerini kullandı. (Antalya/MA)

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