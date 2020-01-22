22 Ocak 2020 11:58

İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmirli fırıncılar, İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna gevrek için zam teklifi yaptı.

Yaptığı gervrekleri gösteren fırıncı

Fotoğraf: Nevra Uçkaç/DHA

İzmir'de gevrek fiyatının 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa çıkarılması için İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna teklif sunan fırıncılar, zararına satış yaptıklarını savunarak zammın acilen uygulanmasını istedi. Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, bu 25 kuruşluk zammın dahi yetersiz olduğunu öne sürdü. Vatandaş ise "Asgari ücretin 2 bin lira civarında olduğu bir ülkede simidin 2 liradan satılması büyük yanlıştır" diyor.

Demirören Haber Ajansının haberine göre İzmir'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruş olan gevrekte yeniden zam gündeme geldi. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna zam yapılması için teklif sundu. Zammın hâlâ gerçekleşmediğini belirten İzmirli fırıncılar, zarar ettiklerini öne sürdü.

Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, gevrek, boyoz gibi unlu mamullere her yıl zam yapıldığını ama dolar kurunun yükselmesi ile malzeme fiyatlarının daha hızlı bir artışa geçtiğini savundu. Esnafın sıkıntıda olduğunu belirten Orhan, maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek "İzmir'de simit 1,5 lira. Önümüzdeki günlerde 1,75 olacak. Ama malzeme artışlarına göre bu 25 kuruşluk zam da yetersiz " dedi.

Rekabetin yüksek olduğunu ifade eden Orhan, "Tarifeye göre İzmir'de gevreğin bir süre sonra 1 lira 75 kuruştan satılmasını bekliyoruz. Ama hâlâ 1 lira, hatta 75 kuruşa satanlar var" ifadelerini kullandı.

Esnaf Metin Köroğlu da "Son 1,5 yılda hammaddede fiyatları arttı ama biz zam yapamıyoruz. Kaliteli ürünün ucuza alınmayacağını herkes bilsin. Çok yakın mesafelere iş yeri açılmamasını arzu ediyoruz. Örneğin bu civarda aynı işi yapan birbirine yakın 20 mekan var. Pastanın bölünmesi söz konusu" dedi.

Eylem yapan İzmirli fırıncılar

Fotoğraf: Nevra Uçkaç/DHA

İzmirli vatandaşlar ise fiyatlardan memnun. Gevreğin 1 lira 50 kuruştan satılmasına devam edilmesi gerektiğini belirten Ali Yürekler, "Asgari ücretin 2 bin lira civarında olduğu bir ülkede simidin 2 liradan satılması büyük yanlıştır. 1 lira 50 kuruş olan fiyata devam edilmeli" dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

İstanbul'da simide zam: 1 lira 75 kuruş olan simit artık 2 lira

İstanbul'da simide zam: 1 lira 75 kuruş olan simit artık 2 lira

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EGE HABERLERİ
İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmirli fırıncılar, İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna gevrek için zam teklifi yaptı.

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