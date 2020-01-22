Fransa’da elektrik işçileri Paris’in elektriğini kesti; kent karanlığa gömüldü

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı protestolarda yeni bir cephe açıldı. Elektrik işçileri Paris'te elektrikleri keserek binlerce evi karanlık içinde bıraktı ve ülkenin en büyük havalimanlarından birine giden trenleri durdurdu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı protestolarda yeni bir cephe açıldı. Elektrik işçileri Paris'te elektrikleri keserek binlerce evi karanlık içinde bıraktı ve ülkenin en büyük havalimanlarından birine giden trenleri durdurdu.

Euronews’te yer alan habere göre, salı günü başkent Paris'teki elektrik kesintisi yaklaşık 2 saat sürdü. Kentin güneyindeki banliyöleri etkileyen kesinti nedeniyle uluslararası havalimanı Orly'e ve kente gıda sağlayan Rungis pazarına ulaşım aksadı.

Fransa Genel Emek Konfederasyonu (CGT) lideri Franck Jouanno, enerji şebekesi işçilerinin “Avrupa'nın ekonomik ciğerlerinden biri olan” bu bölgeyi özellikle hedef aldığını belirtti.

Kesintilerin sembolik olduğunu ifade eden Jouanno, “Bir vızıltı yaptı ve herkesin istediği de buydu” dedi.

Protesto ve grevlerde 48. gününü geride bırakan Fransa'da sendikalar, Macron yönetiminin emeklilik sistemini elden geçirmeyi amaçlayan reform planından tamamen vazgeçmesini istiyor. (DIŞ HABERLER)

Avrupa'nın Gündemi | Fransa’da grev sürüyor: 9 Ocak’ta sokağa çağrı

Avrupa'nın gündemi: Fransa’da ‘kuğular’ın grevi

Fransa’da grevin lokomotifi demir yolu işçileri

Fransa’da tarihi grev: Bir rüzgar yükseliyor