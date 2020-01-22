9. Pembe Hayat KuirFest yarın başlıyor

Film gösterimleri ve çeşitli atölyelerle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Pembe Hayat Kuirfest yarın başlıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek festival, 27 Ocak’a kadar devam edecek.

“Beyaz Orkide” temasıyla Babylon’da gerçekleşecek açılış partisinde Banu Alkan da sahne alacak. Partide, Alkan öncesinde Zahter’in KuirFest’e özel hazırladığı listeyle eğlenilecek. Geceye DJ performansı ile Şevval Kılıç’ın tekno ritimleri eşlik edecek ve hemen sonrasında Özgür Kaktüs, Asîde ve Deus ex Machina B3B performansı gerçekleştirecek. Aynı zamanda Dudakların Cengi, KuirFest’e özel performanslar ile gecede yer alacak.

Dört gün sürecek festival, onlarca filmin yanı sıra pek çok söyleşi, panel ve partiye ev sahipliği yapıyor. Düzenlenecek tüm söyleşi ve panellerde İngilizce-Türkçe çevirinin yanı sıra işaret dili çevirisi de planlandı.

İstanbul Üniversitesi Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği bölümü mezunu oyuncu Ayça Damgacı, "Cis-Hetero Rollere Lubun Yaklaşımlar Atölyesi" ile Kuirfest’te olacak.

Festivale dair detaylar www.pembehayatkuirfest.org’da. (KÜLTÜR SERİVİSİ)