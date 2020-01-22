Tapuda ev satmak isteyen kişiye ‘KHK’ engeli: Eşiniz risk grubunda

İzmir’de KHK ile ihraç edilen F.K. eşinin üzerine kayıtlı daireyi satamıyor. Bayraklı Tapu Dairesine giden F.K.’ye, ‘eşinin risk grubunda olduğu’ bu nedenle satış yapılamayacağı söylendi. Durum böyle olunca F.K.’nin evini satın almak isteyen alıcı da kararından vazgeçti. F.K. yaşadıklarına tepki göstererek, “Ülkede hukuk olmadığı için bunları yaşıyoruz” dedi.

2013’te aldıkları daireyi satıp eşinin tutuklu olduğu kente yerleşmek isteyen F.K., 73 bin liralık kredi borcunu diğer bankalardan kredi çekerek kapattı. Borç ödendikten sonra tapu üzerindeki ipotek kaldırıldı.

İpoteğin kaldırılmasının ardından F.K., eşinden satış vekaleti ve mahkemeden ‘malların üzerinde tedbir kararı yoktur’ kararını alıp tapu dairesine tekrar gitti. Tapu dairesi F.K.’ye ‘eşinin risk grubunda olduğunu’ söyleyerek satış işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerini iletti. Bu gelişmeler yaşanırken evi satın almak isteyen alıcı da kararından vazgeçti.

Evini satamadığı için çocuklarını okula göndermekte zorluk yaşayan F.K. duruma “Tam 3 aydır bu evimi satmaya çalışıyoruz. Yaşadığım stresten dolayı sağlık durumum da kötüye gitti. Bunu çocuklarıma anlatamıyorum. Ben de eşimin tutuklu olduğu ile yerleştim. Çocuklarım da bizimle birlikte maddi zorluklar yaşıyor. Ülkede hukuk olmadığı için bunları yaşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

‘EVİNİ SATAMAYAN KAÇ KİŞİ VAR’

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan bu konuda bilgi talebinde bulundu hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi verdi. Gergerlioğlu’nun Oktay’a sorduğu sorular şöyle:

İzmir Ziraat Bankası Çarşı Şubesi’nin Bank Asya’nın ipotekli olan evi ipoteği kaldırmaz gerekçesiyle kalan borcu kapatıp alıcıya kredi vermeyi kabul etmediği iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Ziraat Bankası’na bu talimat hangi yasa ve kanunlar çerçevesinde verilmiştir?

F. K. isimli yurttaşın eşine ait olan evi tapu müdürlüğünde vekaletname ile satamadığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa F.K. isimli yurttaş eşine ait olan evi neden satamamaktadır?

Tapu müdürlüğü sisteminde cezaevinde olan bir yurttaş risk grubunda olarak mı görülmektedir?

KHK ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişi daire alış ve satış işlemi yapabilmekte midir? Bakanlığınıza iletilmiş bu konuyla ilgili şikayet var mıdır?

Eğer iddialar doğruysa daha önce de tarafıma iletilen benzer şikayetler olmasına rağmen bu konu hakkında neden bir çözüm bulunmamıştır?

Son 4 yılda evini satmak isteyip de satamayan yurttaş sayısı kaçtır?

(HABER MERKEZİ)