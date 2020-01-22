Sağlık Bakanı: Grip vakalarında geçen yıla göre değişen bir oran yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz” dedi.

KORONA VİRÜSÜ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsüyle ilgili olarak da “Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Bakan Koca, Doktor Mehmet Öz'ün "kahvaltı yasaklanmalı" ifadesiyle ilgili olarak "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum" dedi. (AA)

