22 Ocak 2020 10:25
Mustafa Bozyıl’ın cenazesi ailesine 17 ay sonra teslim edildi
Dersim’de Eylül 2018’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren Mustafa Bozyıl’ın cenazesi 17 ay sonra ailesine teslim edildi.
Fotoğraf: MA
Dersim’in Mazgirt ilçesinde 29 Eylül 2018’de yaşanan çatışmada yaşamını yitiren Mustafa Bozyıl’ın cenazesi 17 ay sonra ailesine teslim edildi.
Bozyıl’ın ailesi cenazesini alabilmek için Haziran 2019’da Adli Tıp Kurumuna (ATK) başvuruda bulundu. Ailenin DNA teşhisi için kan örneği vermesinden 8 ay sonra Bozyıl’ın cenazesi teşhis edilebildi.
DNA sonucunun açıklanması üzerine 17 Ocak’ta Malatya ATK’ye giden aile, 4 gün sonra Bozyıl’ın cenazesini alabildi. Bozyıl’ın cenazesi memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesinde toprağa verildi. (Diyarbakır/MA)
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