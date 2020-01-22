Kocaeli Gebze’de Petrol-İş’in örgütlü olduğu Trelleborg fabrikasında 44 gündür kararlı şekilde süren grev kazanımla sonuçlandı. Petrol-İş Gebze Şube Yöneticisi Şivan Kırmızıçiçek, krevin sona erdiğini sosyal medya hesabın da yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Birlik, mücadele ve dayanışma kazandı” diyen Kırmızıçiçek, sağlanan anlaşmanın detaylarını ise şöyle açıkladı:

“Sözleşmenin ilk 1,5 yılı için yüzde 34, ikinci altı ayı için enflasyon + 2 puan, grevde geçen süreler için 2 bin 150 TL. Grevde geçen süreler için ikramiye tam ödenecek. işçi sınıfımıza hayırlı olsun.” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Birlik, mücadele ve dayanışma kazandı.#Trelleborg Grevi 44. Gününde kazanımla sonuçlandı.

Sözleşmenin ilk 1.5 yılı için %34, ikinci altı ayı için enflasyon +2 puan, grevde geçen süreler için 2150 tl. grevde geçen süreler için ikramiye tam ödenecek.işçi sınıfımıza hayırlı olsun pic.twitter.com/BEJT4SfEyO — şivankırmızıçiçek (@SivanKrmzck) January 22, 2020