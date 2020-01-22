2020'nin ilk partisi kuruldu: Anadolu Birlik Partisi (ABP)

Jülide Kural: “Devran” ile barış içinde yaşamın bir parçasını tetiklemiş olabiliriz

Jülide Kural: Barış içinde, eşitlik içinde yaşamak gibi bir ana hedefimiz varsa bunu demokrasiyle temellendirmemiz lazım. Devran ile birlikte küçük bir parçasını tetiklemiş olabiliriz.