2020'nin ilk partisi kuruldu: Anadolu Birlik Partisi (ABP)
AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı parti beklenirken 2020 yılının ilk partisi Anadolu Birliği Partisi (ABP) adıyla kuruldu.
Fotoğraf: DHA
2020 yılının ilk siyasi partisi kuruldu. İş insanı Bedri Yalçın liderliğindeki Anadolu Birlik Partisi (ABP) 2 Ocak 2020 tarihinde yaptığı başvuruyla resmileşti. ABP, Yargıtay’ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82. parti olarak yer aldı.
Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, AKP’de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden Antalya Kemer Belediye Başkan adayı oldu. Yalçın, 2 Ocak’ta resmen kurulan partinin teşkilatlanma sürecinin yoğun olarak devam ettiğini söyledi. Yalçın, AKP’ye yönelik eleştirilerde bulundu.
Ali Babacan’ın da hazırlıklarını sürdürdüğü partisini önümüzdeki haftalarda ilan etmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)