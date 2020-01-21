10-17 Ocak arasında en az 347 haber, mültecilerin haklarını ihlal etti

Medya Radar’ın haftalık mülteci hakları odaklı medya izleme çalışmasının 6. haftasında; mültecilere yönelik hak ihlali yapılan 347 haber tespit edildi.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mülteciler için söylediği "Hepsini Saray’a al" sözleri, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki toplantı, Ege Denizi'nde yaşanan mülteci ölümleri ile İzmir'deki mülteci ve insan hakları örgütlerinin yaptığı basın toplantısı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptığı harcamalara ilişkin açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Araştırma Komisyonu'nun Suriye'deki çocukların durumuyla ilgili hazırladığı rapor ve AB'nin Libya'daki çatışmalardan dolayı yaşadığı yeni göç en çok "endişe" uyandıran haber olarak raporda yerini aldı.

RADARA TAKILANLAR

Sözcü.com’da Emin Çölaşan’ın “Şimdi de Libya Macerası” ve Yenicaggazetesi.com’da “Suriyelilere özel doğum servisi” haberlerinde nefret söylemi ve düşmanlaştırıcı ifadelere yer verildi.

Karar.com’da yer alan “İŞKUR tarafından 7 bin 400 Suriyeli mülteciye kamuda çalışma imkanı sağlanacağı” haberi, “doğrulanmamış iddia” olarak yansıdı.

Bolugundem.com’da “Bolu’da kaç yabancı var?” başlıklı haberde ise ayrımcı görsel kullanımı ve yanlış terminoloji kullanımı yer aldı.

Milliyet.com’da “Her 5 gaspçıdan 1’i yabancı” başlıklı yazıda ve Ajansyalova.com’daki “Köprüde mülteci avı” haberinde de mültecileri kriminalize eden başlıklar vardı.

GAZETE DUVAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Haftanın hak odaklı gazetecilik örneği Gazete Duvar’dan geldi. Gazeteduvar.com’da “Suriyeli çocuk: Öğretmenim bizi akılsız zannediyor” başlıklı haberde sayıları 4 milyonun üzerinde olan mülteci nüfusunun yarısını oluşturan çocuklara yer verildi ve çocukların çocukluğun temel haklarından yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Yapılan haberde “‘Suriyeli’ diye söylememeliler, ‘bir insan’ diye söyleyebilirler” alıntısı ile medyadaki nefret söylemine de değinildi.

Gazete Duvar’ın bu haberinde mülteci çocukların haklarına değinmesi ve haber görselindeki çocukların güvenliğini gözeterek fotoğrafı açık bir şekilde kullanmaması örnek bir gazetecilik olarak gösterildi. (MEDYA SERVİSİ)

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