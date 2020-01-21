21 Ocak 2020 22:46
Gazeteci Hacı Yusuf Topaloğlu tahliye oldu
Gazeteci Hacı Yusuf Topaloğlu ilk duruşmasında tahliye edildi.
Fotoğraf: MA
"Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Gazeteci Hacı Yusuf Topaloğlu ilk duruşmasında tahliye edildi.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 27 Kasım’da "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu ilk duruşmada tahliye edildi. Adıyaman Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan Topaloğlu üzerine atılı suçlamaları redderek, üzerine ifade veren şahsı tanımadığını, şahsın ifadesinin çelişkili olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra Topaloğlu’nun tahliyesine karar verdi. (Adıyaman/MA)
Gazeteci Yusuf Topaloğlu tutuklandı
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