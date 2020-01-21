Gazeteci Hacı Yusuf Topaloğlu tahliye oldu

Gazeteci Tuğrul Eryılmaz: Bu kadar baskı altında olduğum bir dönem yaşamadım

27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerine tanıklık eden 44 yıllık gazeteci Tuğrul Eryılmaz, “Ben bu kadar baskı altında olduğum, otosansür uygulamaktan utandığım bir dönem yaşamadım” dedi.