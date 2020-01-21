Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 26 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko, İndomi, Cidraya, Kefer Naha, Termanin ve Kefer Nuran köylerine hava saldırıları yaptı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib'in Bara köyünde 2, Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal köyünde bir aileden 6'sı çocuk toplam 9, Takad'de 1, Cidraya'de 2, Termanin'de 1, Kefer Naha'da 2, İrhab'de 1, Kefer Nuran'da da 8 olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yangınlara müdahale etti.

Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen 12 Ocak'tan bu yana 76 kişi hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak bölgeye kara saldırıları devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı. (İdlib/AA)

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