21 Ocak 2020 21:10

Somali, El Hol Kampı'ndaki İsveç vatandaşı ve IŞİD’li Somalilileri geri alacak

Ekot Haber Servisi, Somali Cumhurbaşkanı'nın El Hol Kampı'nda tutulan IŞİD'li İsveç vatandaşı Somalililerin, ülkeye getirilmelerini onayladığını açıkladı.

El Hol Kampı'nda kalan IŞİD'liler

Fotoğraf: Yusuf Erdem

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç Devlet Radyosu Ekot Haber Servisi, Somali Cumhurbaşkanı'nın Suriye’nin El Hol Kampı'nda tutulan IŞİD’li İsveç vatandaşı Somalili kadın ve çocukların Somali’ye getirilmelerini onayladığını duyurdu.

    Ekot’a açıklama yapan Somali’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Ali Said Faqi, "Eğer hiç kimse onları almayı istemezse ve Avrupa onların geriye dönüşlerini kabul etmezse, Somali Cumhurbaşkanı kadın ve çocukların Somali’ye getirmesine karar verdi" dedi. Faqi, Somali’ye getirilecek IŞİD’li kadınların Somali’de herhangi bir suç işlemedikleri için yargı karşısına çıkarılmayacaklarını da sözlerine ekledi.

    Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) göre, El Hol Kampı'nda tutulan İsveç vatandaşı kadınlardan 30 ila 40’ını Somalililer oluşturuyor. İsveç Haber Ajansı TT’nin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın sorumlularından Julia Eriksson Pogorzelski, durumdan haberdar olduklarını ancak konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

    NE OLMUŞTU?

    İsveç’te yaşayan Somalililer, El Hol Kampı'nda tutulan akrabalarının İsveç’e geri getirilmeleri için İsveç Dışişleri Bakanlığının girişimde bulunmasını istemişlerdi. Ancak İsveç Hükümeti, El Hol Kampı’nda tutulan İsveç vatandaşı çocukların getirilmesine sıcak bakmakla birlikte kadın ve yetişkinlerin getirilmesinden yana olmadığını açıklamıştı. Yakınları kampta tutulan Somalililer, sorunun çözülmesi için Somali Hükümetinden yardım istemişlerdi.

    Somali’nin başkenti Mogadişu’ya bundan 3 ay önce giden bir grup Somalili, hükümet yetkilileri ve politikacıları yakınlarının Somali’ye getirilmesine inka etmeye çalışıyor.

    Kızı ve iki torunu El Hol Kampı'nda tutulan Yassin adındaki bir Somalili, Ekot’a "Kızım Somali’ye getirilene kadar Somali’de kalacağım. Kızımın güvenliğine kavuşması için tek parlak umut bu" dedi. Somalili kurum ve politikacılar soruna ilgi gösterirken, aynı ilgiyi İsveçli kurumlardan görmediklerini söyledi.

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