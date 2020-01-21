Finlandiya’ya 2019'da en fazla iltica Türkiye ve Rusya’dan

Finlandiya Göçmen Bürosu (MIGRI), 2019'da en fazla siyasi sığınma başvurusunun Türkiye ve Rusya vatandaşları tarafından yapıldığını açıkladı.

MIGRI, geçtiğimiz yıl içinde 4 bin 550 kişinin siyasi iltica başvurusunda bulunduğunu ve bunlardan 2 bin 467’sini ilk kez iltica talebinde bulunanlar olduğunu belirtti.

2015 yılında Avrupa’ya yönelik sığınmacı akınında 32 bin kişi Finlandiya’ya iltica başvurusunda bulunmuştu. Sınırlarda alınan yoğun önlemler ve iltica yasalarının sertleştirilmesinden sonra sığınmacıların sayısında belirgin bir düşüş görülmüştü.

2017 yılından beri Finlandiya’ya yılda ortalama 3 ila 4 bin kişi sığınma başvurusunda bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl çalışmak amacıyla oturum izni almak için başvuranların sayısı rekor kırdı. 12 bin 687 kişi, çalışma amacıyla oturum izni için başvuruda bulundu.

Oturma izni için başvuruda bulunanların sayısı bir önceki yıla göre 2 bin 467 artarak 71 bin 317’ye yükseldi. Bunlardan çoğunluğunu aile birleşimi ve eğitim nedeniyle başvuruda bulunanlar oluşturuyor.

Siyasi iltica talebinde bulunan 4 bin 550 kişinin büyük bir çoğunluğunı ise Türkiye ve Rusya’dan gelenler oluşturdu.

MIGRI Genel Müdürü Antti Lehtinen, Türkiye’den gelenlerin çoğunluğunun Gülen Cemaati'ne üye ya da ilişkide olmakla suçlananlar olduğunu söyledi. Rusya’dan gelenlerin ise büyük bir çoğunluğu Yahova Şahitleri üye ve sempatizanları.

2019 yılı içinde iltica talepleri reddedilen çoğunluğu Özbekistan vatandaşı 1839 kişi sınır dışı edildi. 124 kişi hakkında da suç işledikleri nedeniyle sınır dışı edilme kararı verildi. (Stockholm/EVRENSEL)