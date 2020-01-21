21 Ocak 2020 19:29

Şule Çet davasında savcı, istinaf dilekçesini geri çekti

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, Şule Çet davasında gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinaf dilekçesini geri çekti.

şule çet davası öncesi açıklama

Fotoğraf: Evrensel

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    Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, Şule Çet'in davasıyla ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’a verilen cezaları istinaf etmek için mahkemeye sunduğu dilekçeyi geri çekti.

    Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23) 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20. katından atılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 4 Aralık 2019’da sonuçlandı. Mahkeme, Çağatay Aksu'ya “bir suçu gizlemek”, “delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet” suçundan müebbet, “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Berk Akand'ı ise “cinayete yardım”dan 12 yıl 6 ay, “tecavüze yardım”dan 5 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

    TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

    Kararın ardından, Şule Çet’in ailesinin avukatları, sanık Çağatay Aksu'ya indirim uygulanmadan “ağırlaştırılmış müebbet” hapis, Berk Akand’a da üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini belirterek, sanık avukatları da maddi delil olmadan sanıkların cezalandırıldığı gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı.

    Davanın müdahillerinden olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, sanıklara alt sınırdan ceza verilmesinin ve iyi hal indirimi uygulanmasının vicdanları sızlattığını belirtilerek, karara itiraz etti.

    Mütalaasında; sanıklardan Çağatay Aksu'nun “kasten öldürme” suçundan müebbet, “cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından 39 yıla kadar hapsini, Berk Akand'ın işlenen suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini talep eden Cumhuriyet savcısı ise karara itiraz için mahkemeye süre tutum belgesi verdi. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından savcı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kararı istinaf etmekten vazgeçtiğini bildirerek dilekçesini geri çekti.

    Savcı mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04.12.2019 gün ve 2018/511 esas ve 2019/446 sayılı kararı ile ilgili her ne kadar istinaf yoluna gidileceği düşüncesiyle 09/12/2019 tarihi müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş ise de, dosya kapsamı da gözetilerek, Şule Çet’e yönelik cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarını işlediği iddia olunan sanık Çağatay Aksu ile bu suçların işlenmesine yardım ettiği iddia olunan sanık Berk Akand hakkında aleyhlerine istinaf kanun yoluna başvurma talebinden vazgeçilmiştir" ifadelerine yer verdi. (Ankara/MA)

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