TGS'den kampanya: Tutuklu kadın gazetecilere kitap yolluyoruz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) cezaevindeki gazetecilerin yaşadığı kitap sıkıntısı üzerine yeni bir kampanya başlattı. TGS "Tutuklu kadın gazetecilere kitap yolluyoruz, kampanyaya sen de katıl dayanışmayı büyüt" dedi.

TGS avukatları, tutuklu gazeteciler Melike Aydın, Ruken Demir ve Sadiye Eser’i cezaevlerinde ziyaret etti ve kitap sıkıntısı yaşadıklarını öğrendi. Melike Aydın ve Ruken Demir’in 63 gündür İzmir Şakran, Sadiye Eser’in 49 gündür İstanbul Bakırköy Cezaevinde tutuklu bulunduğunu hatırlatan TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu daha ne kadar cezaevinde tutulacakları belli olmayan kadın gazeteciler için kitap kampanyası başlattı. "Bu üç kadın gazeteci meslektaşımız nezdinde haber yaptıkları için tutuklanan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Meslektaşlarımız serbest kalana, gazeteciler özgürlüklerine kavuşana kadar mücadelemiz devam edecek" diyen TGS, kampanyaya katılmak isteyenlerin "Türk Ocağı Cad. Basın Sarayı Kat: 2 Cağaloğlu İstanbul" adresine kitapları gönderebileceğini belirtti.

(MEDYA SERVİSİ)