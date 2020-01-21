İzmir'in Dikili ilçesinde Leyla S.'nin, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.

Dikili Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, artan kadına yönelik şiddete, cinayetlere dur demek için bir araya geldi. Sık sık “Kadınız haklıyız şiddete karşıyız”, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganlarının atıldığı açıklamada, kadınlar adına Münevver Kahraman konuştu. Katledilen Işık İkizoğlu ve Zümrüt Er’i hatırlatan Kahraman, "Dikili'de bir kadın eşi tarafından tabanca ile herkesin gözü önünde vuruldu. En az yedi kurşun kovanı etrafa saçıldı. İki kurşun kadına isabet etti. Cani koca polis gelene kadar kadına kimsenin müdahale etmesine izin vermedi. Polisler geldiğinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bu Dikili’de üç yıl içinde yaşanan üçüncü koca saldırısıydı. Işık ve Zümrüt'ümüz canlarından oldu. Şimdi de Leyla. Leyla’nın hastanede hayati tehlikesi sürüyor. Bilinci açık. Bir kurşun vücudunun içinden çıkarılamadı. Koca gözaltında. Biz adaletin takipçisi olacağız" diye konuştu.

BÜTÜN DAVALARIN TAKİPÇİSİYİZ

Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına hayır diyerek tüm davaların takipçisi olacaklarını ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

"Katledilen Işık'ın koruma ihlaline karşı açtığı davanın takipçisiyiz. Katledilen Zümrüt'ün çocuklarına kayyum atanması ile ilgili davanın takipçisiyiz. Zümrüt'ün eski kocası tarafından katledildiği davanın takipçisi olacağız. Bir mahallede bakkal sahibinin 12 yaşında bir kız çocuğuna yaptığı istismar davasının takipçisiyiz. Bir okulda bir öğretmenin onlarca kız öğrencisine yaptığı istismar davasının takipçisi olacağız. Bir üvey babanın engelli kızına yaptığı istismarın takipçisi olacağız. Leyla'nın kocası tarafından vurulması ile ilgili davanın takipçisi olacağız. Hesap soruyoruz" (İzmir/EVRENSEL)

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